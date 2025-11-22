午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。
據了解，昨天深夜11時許民眾沿田寮河散步時，突然發現玉兔橋下疑似有人形物體在水面上載浮載沉，警消獲報後隨即派出各式救災車3輛、救生艇1艘及消防員7人前往搶救，到場發現一名老翁已明顯死亡，0時29分透過吊掛方式成功將遺體拉回岸上。
警方在遺體身上尋獲的證件顯示，死者為設籍在桃園市的78歲林姓老翁，初步調查遺體上無明顯外傷，目前已通知家屬，後續將由檢方相驗以釐清確切死因。
