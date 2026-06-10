午安快評》賴清德能見到黃仁勳嗎？（孫家瑞）

賴清德總統近日接受專訪時提到，歡迎輝達執行長黃仁勳下次來台時邀請台電董事長曾文生一同餐敘交流、實地參訪發電廠。黃仁勳表達若收到邀請會非常感激，這當然也是很大的榮幸。

賴清德總統上任以來黃仁勳來台五次，每次來都造成一股旋風，所到之處猶如巨星般降臨，他吃過的小吃已不用米其林評比，他點名的企業股票買就對了。但如此一個有台裔背景又是台南子弟，沒有獲頒大授卿雲、景星勳章已經很意外了，竟然賴總統還沒有見過黃仁勳本人？

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所謂「商人無祖國」，在商人眼中，並無國籍認同概念，哪裡有錢哪?去，郭台銘也說「市場就是我的祖國」。所以以台灣在全世界半導體執牛耳的地位與台灣領導人見面也極為正常，可是賴總統本身猶如「莫非定律」，愈期望的反而愈失望。

其一，上個月至今等嘸川普的來電，其二，等不到新潮流大老吳乃仁出面，吳乃仁因台糖土地案背信罪定讞，面對台糖高額賠償，卻在法院拘提前夕「消失無蹤」，其三：已準備出訪的友邦史瓦帝尼也去不成。其四：就是始終見不到黃仁勳，當然黃來台的目的是談生意，見的是科技巨擘、半導體領䄂，政治議題不是重點，且黃仁勳屢稱台灣電力不足，見到賴總統會尷尬萬分，但凡黃是生意人也嗅得到兩岸煙硝味，不讓北京有任何著力點才是上策。

但黃仁勳的精明之處在於即使他認為台灣電力供應不足，也因為台灣的整個Al供應鏈非常完整且強大，誠如馬斯克所言「得台灣者得天下」。他只要讓世界看見台灣，將台灣成為世界Al的中心，不必使自己勉強導入政治鏡頭。

科技界對於核二、核三重啟能否解決電力荒仍有疑慮，甚至有傳言連核四重啟也有可能是選項，這是考驗賴總統的政治智慧。黃仁勳應允賴總統的邀約也許是場面話，也許是賴總統即將重啟核電的「頑石點頭」、「迷途知返」，但答應後，黃仁勳人就已出現在韓國了。但不論如何，記者問黃仁勳是否答應接受賴清德總統邀請參觀台電，至少這回他沒有回答「Maybe」的表情包了。

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