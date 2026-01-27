午宴歡迎巴拉圭衛福部長訪臺 外交部：醫衛交流開啟新頁

記者吳典叡／臺北報導

外交部今（27）日午宴歡迎巴拉圭共和國衛福部長芭蘭一行，外交部指出，芭蘭部長連續多年為臺灣參與世界衛生大會（WHA）強力發聲，期盼未來持續深化兩國合作，為兩國醫衛交流與合作開啟新頁。

外交部長林佳龍今日在外交部午宴芭蘭及該部國際關係司司長亞瑪莉亞，表達我國政府誠摯歡迎之意。林佳龍指出，去年7月率團訪問巴拉圭期間，曾與芭蘭一起訪視兩國共同推動的各項醫衛合作計畫，包括國合會與國泰醫院聯手打造的「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS）及亞松森醫院援建案，獲得巴國總統貝尼亞支持與肯定。

林佳龍表示，芭蘭也連續多年為臺灣參與WHA強力發聲，我國政府及人民對此表達誠摯感謝，期盼未來持續深化兩國合作，將智慧醫療及健康產業帶進巴國，造福人民健康福祉並促進產業升級轉型。

外交部表示，芭蘭一行於1月26至30日來臺訪問，將深入了解我國公衛醫療及社會福利發展現況；在臺期間除拜會衛福部及國合會等機關外，也將參訪臺大醫院、臺北榮民總醫院、義大醫院、臺北市中山老人住宅暨服務中心及新竹生物醫學園區等，為兩國醫衛交流與合作開啟新頁。

外交部長林佳龍與巴拉圭衛福部長芭蘭及國際關係司司長亞瑪莉亞等與會貴賓合影。（外交部提供）