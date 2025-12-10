午後東北季風增強 迎風面水氣增

中央氣象署表示，今天(11日)上午台灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

氣溫方面，西半部日夜溫差大，白天北部及東半部高溫約攝氏24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，夜晚清晨各地低溫約16至20度。

氣象署提醒，東北風增強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海、恆春半島及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海活動請留意安全。