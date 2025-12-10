午後東北風增強轉雨！迎入冬最強首波冷氣團 這時起連3天「跌破10℃」

生活中心／黃韻璇報導

今（11）日各地早晚稍涼，中南部日夜溫差大；氣象署指出，上午台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下午起東北季風稍增強，北部、東北部及東部地區轉為有局部短暫雨。氣象專家吳德榮透露，入冬最強「首波冷氣團」將報到，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，週日晚、下週一（15日）晨及下週二（16日）晨氣溫降至最低。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣陸地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今（11）日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。

吳德榮表示，週日晚、下週一晨及下週二晨（14至16日）氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。（示意圖／資料照）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

此外，針對入冬最強冷空氣，吳德榮透露，最新歐洲模式模擬顯示，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。週日（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮提醒，週日晚、下週一（15日）晨及下週二（16日）晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，下週二白天起至週三(17日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

