午後禁酒成歷史？拚觀光經濟 泰國鬆綁數十年酒類限制「試辦180天」

泰國政府於 2025 年 12 月 3 日正式啟動為期 180 天的「午後酒類販售禁令」試辦解除，允許在過去被禁售的下午 2 點至 5 點間重新販售酒精飲品。此為數十年來首次放寬這段時間的禁酒規定，引起廣泛關注。

泰國政府啟動 180 天試辦計畫，監測政策對交通與公共安全影響。

根據Thaiger引述泰國官方說法，過去午後禁酒令是於 1972 年制定，原旨在防止公務員在上班時段飲酒，然而隨著時代變遷、觀光業復甦與民眾生活方式改變，政府認為此禁令已不再符合現況。副總理兼國家酒精政策委員會負責人指出，此舉目的在讓規定更貼合現代生活和旅遊需求。

此次試辦期間，政府將密切監控販售狀況、酒後事故、交通安全與公共衛生指標，並於 180 天結束後評估是否正式取消該禁令。若數據顯示效果良好，有可能成為永久規定。這項新制度對於旅遊與餐飲業來說，勢必帶來營運與經濟活力。當地餐廳、酒吧、觀光業者普遍期待，此政策可為午後餐飲消費與夜生活帶來新契機，讓泰國在競爭激烈的區域旅遊市場更具吸引力。

不過，也有公共衛生與治安單位表達保留意見。他們擔心解除禁令後，可能導致酒精消費增加、酒後駕駛案件上升與公共安全風險提升。為此，政府與酒精飲料管制單位承諾將持續加強執法與防護機制，同時保留警示與監控措施。

對旅客而言，這意味著從今年底開始，若在泰國中午至下午時段想購買或飲用酒類飲品，法規將暫時放寬，不再受到 2–5 點禁售時段限制。但仍建議留意當地是否有特殊禁酒日、地區限制或深夜售酒規定，並遵守當地法律與飲酒規範。

