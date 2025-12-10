午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度

今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。

今天 下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨 。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，台灣陸地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(11)日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今晚至明(12)日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。

週日晚起冷空氣影響，全台有感降溫。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，週六(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下週(14)日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二(16日)晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二白天起至週三(17日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

延伸閱讀

民進黨青年局首屆大會登場 賴清德：未來總統必定從這裡出來

陣風達8級以上！全台14縣市發布陸上強風特報

台中北屯女駕駛疑闖紅燈連撞2輛機車！ 釀1死1傷