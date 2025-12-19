午後變天「全台有雨」！高山有望飄雪 聖誕夜迎超持久冷空氣

記者柯美儀／台北報導

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今明兩天（19、20日）受南方雲系影響，全台有雨，尤其下半天至明日清晨降雨明顯，高海拔山區（3500公尺以上）甚至有降冰霰或雪的機會。天氣風險分析師吳聖宇表示，週日（21日）起，東北季風再增強，迎風面北部與東半部仍有短暫陣雨，中南部天氣回穩；下週二（23日）季風減弱，天氣較穩定，但聖誕夜又將迎來一波強勢東北季風，影響時間較長。

今明兩天全台降雨 高山有冰霰或雪

吳聖宇預期今日華南的南支短波槽會逐漸東移，今明兩天受到槽前南來水氣東移、通過的影響，各地雲量偏多，普遍會有短暫陣雨出現機會。這波水氣要等到明日晚間以後才會逐漸東移離開，到時候西半部地區降雨的情況將會逐漸停止下來，但是因為東北季風隨後跟著增強，因此迎風面的大台北、東半部地區可能又會出現降雨。

廣告 廣告

吳聖宇指出，雖然今明兩天沒有明顯的冷空氣南下，但現在台灣附近高空的溫度已經足夠低，每當中高層有水氣要通過台灣的時候，高海拔山區出現固態降水的機會就比較大。從模式預報的資料以及氣象署的登山氣象預報來看，今明兩天高山地區（3500公尺以上）預報不少的山頭可能有降冰霰或雪出現的機會。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，今明兩天各地白天高溫大致都在22-25度左右，南北之間的溫度差異不大，夜晚清晨各地都市地區的低溫也大致都在17-20度之間，空曠地區則是有機會降到15-17度之間，日夜溫差的變化相對較小，但是夜晚清晨還是會感覺有點偏涼。

週日東北季風增強 北部東半部仍有短暫陣雨

吳聖宇提到，週日台灣附近底層的東北季風明顯增強，迎風面的大台北、東半部地區有短暫陣雨，北部雲量偏多，中南部則是多雲到晴的天氣。北部、東北部白天高溫降至20-22度，花東地區23-25度，中南部因為天氣好轉，高溫會回升到25-27度，夜晚到下週一（22日）清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫13-15度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度。

下週一降雨趨緩

吳聖宇指出，下週一持續受到東北季風影響，不過水氣會較為減少，迎風面大台北、東半部地區的降雨也會慢慢減緩下來，有機會轉為多雲到陰偶有局部短暫陣雨的天氣，西半部為多雲到晴的天氣。北部、東北部白天高溫仍只有20-23度左右，花東地區高溫23-25度，中南部高溫25-27度，夜晚到下週二清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫13-15度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度。

下週三新一波東北季風增強 影響時間較久

到了下週二東北季風減弱，各地天氣較穩定，北台灣的溫度回升，整體溫度將較為溫暖，不過日夜溫差大。下週三（24日）之後又將是下一波東北季風增強的過程，目前看來下週後半的東北季風強度較強，而且持續時間會比較久，仍待持續觀察注意。

更多三立新聞網報導

跨年行程看這！「全台44場活動」演唱會、煙火一次掌握

北市教師荒升級！缺額達721位「1類老師最缺」 專家分析4大原因

新聞幕後／好市多「全球最會賺」在台中！還要開第三家 曝3大選址策略

3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

