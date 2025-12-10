午後變天！東北季風增強 北東恐持續降雨至週日

受到新一波東北季風影響，今（11）日午後開始迎風面水氣增多，北部、東部天氣轉陰，有零星短暫陣雨，且氣溫略降，低溫約18至20度，回到濕涼的天氣。根據粉專「天氣風險Ｗeather Risk」預報，週日（14日）起乾冷空氣移入，迎風面降雨可望減緩，逐漸轉為晴到多雲，不過各地氣溫明顯下滑，低溫可能降至12至14度。

新一波東北季風南下 下午迎風面轉陰雨

今日上午各地氣溫回升，天氣以多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，北部與東北部白天約24至26度，中南部可達到27至29度，但清晨及夜晚因輻射冷卻影響，日夜溫差大，提醒民眾注意保暖。

午後東北季風增強，迎風面水氣增多，轉為局部短暫雨。這波東北季風挾帶水氣偏多，北部、東部天氣再度轉為陰雨，迎風面降雨時間可能延長，東北部山區的累積雨量也相對較多。至於中南部影響不大，大多維持晴到多雲的天氣，不過仍需留意日夜溫差。

離島地區多為晴時多雲，澎湖氣溫約20至22度、金門落在16至23度、馬祖則是16至20度。今日清晨西半部及金馬地區容易起霧或出現低雲，恐怕影響能見度，民眾往返交通與航班需多加留意。

週末再迎冷空氣 各地恐下探12至15度

週末（13至14日）另一波東北季風南下，北部、東部維持陰雨天氣。週日乾冷空氣移入，降雨情形可望減緩，逐漸轉為晴到多雲，不過各地氣溫將明顯下滑。最新預測顯示，北部、東部低溫可能降至12至14度，中南部也僅剩13至15度，達到冷氣團等級低溫，恐怕成為今年入冬首波大陸冷氣團。提醒民眾留意溫度變化，提前做好保暖措施。