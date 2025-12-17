午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年

記者柯美儀／台北報導

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。

東北季風午後抵達 迎風面降雨明顯

吳聖宇表示，經過前2天乾冷的天氣之後，今午後東北季風逐漸抵達，台灣附近的天氣也將再度出現變化，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，下半天到晚間降雨的情況會更明顯，桃竹一帶雲量會較為增多，再更往南的地區就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣型態。

廣告 廣告

吳聖宇指出，今日白天期間溫度應該還沒有明顯變化，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶高溫23-25度，中南部及台東地區高溫有26-29度，夜晚到明日清晨在中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區有機會降到14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，日夜溫差變化比較明顯。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

吳聖宇提到，明日白天期間東北季風仍較強，要等到晚間隨著大陸高壓東移，東北季風減弱，風向也逐漸會轉為偏東風，明日除了迎風面的大台北、東半部、恆春半島等地持續有短暫陣雨機會外，明晚開始西半部地區的雲量也將會逐漸增多，有些地方逐漸會有短暫陣雨出現的可能性。

吳聖宇表示，明日白天苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶的高溫會略降到21-23度，苗栗以南及台東地區的高溫仍有25-27度，明晚到週五（19日）清晨的低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區有機會降到14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，中南部地區日夜溫差變化仍然明顯。

週五起降雨範圍擴大 全台皆有雨

吳聖宇說，週五大陸華南的南支短波槽東移並逐漸淺化減弱，槽前水氣雲雨帶仍將逐漸通過台灣，各地普遍都有短暫陣雨機會，雖然地面是偏東風，沒有明顯的涼冷空氣，但是因為下雨、濕度較高的關係，因此各地白天高溫大致都在22-25度左右，南北之間差距不大，夜晚到週六（20日）清晨中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫仍可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。

吳聖宇表示，週六（20日）台灣附近水氣仍多，持續會有短暫陣雨機會，要到晚間之後降雨才會比較減少下來。受到降雨、濕度較高的影響，各地白天高溫大致都在21-24度左右，夜間到週日(21日)清晨各地都市地區低溫普遍在17-19度，空曠地區仍有機會降到15-17度之間。

週日水氣減少 新竹以南陽光露臉

週日是24節氣的「冬至」，吳聖宇表示，東北季風逐漸增強，整體水氣已經較為減少，但是在迎風面的桃園、大台北、東半部及恆春半島一帶仍將持續有短暫陣雨機會，新竹以南地區則可望恢復多雲或有陽光的天氣。苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫大概維持在21-23度之間，花東地區高溫22-25度，中南部地區因為天氣好轉，高溫反而會上升回到25-28度，夜晚到下週一（22日）清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫14-16度，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，中南部的日夜溫差又會變得比較明顯。

下週二東北季風減弱 冷空氣再南下

下週一（22日）持續受東北季風影響，吳聖宇表示，空氣逐漸轉乾，迎風面的北部、東半部降雨減少，雲量偏多但可能只剩下局部零星的降雨，中南部為多雲到晴。北台灣白天溫度仍然較涼，其他地方日夜溫差變化較大。下週二（23日）東北季風就會減弱，迎風面地區天氣更為好轉，陽光露臉，溫度也將回升上來。

吳聖宇提到，下週後半週目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。

更多三立新聞網報導

台灣「規模6↑地震」春節前後恐報到！專家曝歷史數據示警：112天沒發生

桃機QR Code藏詐騙？日女來台一掃「50美元飛了」 移民署回應了

獨家／又校園霸凌！自閉生「遭剪刀套戳刺」2個半月 媽怒：身上都瘀青

3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

