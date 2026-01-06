午後起氣溫下降 18縣市防10度以下低溫

外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，卻遭民進黨議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，市府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。張善政市長已於去（114）年拍板投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，但包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？羅楚東表示，歷經2015-2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電

台灣好新聞 ・ 14 小時前