午睡睡不著！男童想像自己是「河狸」 把木床啃成小樹枝

男童午睡睡不著想像自己是「河狸」，把木床啃成小樹枝。（翻攝微博）

中國安徽某幼兒園，1名男童因為午睡睡不著，將自己想成「河狸」一直用牙齒啃咬木床，男童母親趕緊向園方表示，願意賠償新床。

根據《羊城晚報》報導，男童媽媽在社群平台上傳一段影片，只見畫面中一張床的木頭明顯有遭啃食痕跡，沒想到這竟是他孩子午睡睡不著，把自己想成一隻「河狸」才會啃咬木床。

新聞一出引發網友討論，而大家也不用太擔心床的問題，據男童母親說法，他們已跟幼兒園協調直接賠一張新床，並買了玩偶給自家孩子陪睡用，希望藉此減少孩子的異常行為，避免打擾其他人休息。

