午餐便當盒傳異味3童不適 埼玉小學緊急疏散師生

日本埼玉縣加須市一所小學當地時間29日下午出現異味，至少3名學生在吃完午餐後感到身體不適。消防部門及其他相關部門正在對事件進行調查。

埼玉一所小學出現異味事件，3名學童身體不適。（圖／NNN）

據消防局消息，29日下午1點左右，加須市三俣市立小學撥打119報警電話，表示3名12歲女生午餐後感到身體不適，並聞到異味，學校方面也報告稱「午餐咖哩盒散發出異味」，校方已緊急將師生疏散至操場。

目前不清楚感到不適的學童出現何種症狀，現在狀況不明。

消防局已派出11輛消防車和救護車前往現場，並正與警方合作，對事件進行詳細調查。

延伸閱讀

賴清德台中上香突喊「川普到現場了」！ 真相曝光網笑噴

美國丹麥格陵蘭展開三方會談 盧比歐樂觀預期會有「好結果」

蔡裕明/當美國不再提台灣 我們正進入「交易型國防」時代