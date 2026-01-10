午餐免費負擔重？北基桃已落實 蘇巧慧喊話：新北孩子也該有同樣權益

對於台北、基隆、桃園相繼推動營養午餐免費政策，蘇巧慧認為，新北孩子也該有同樣權益。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安拋出公立中小學營養午餐免費政策後，許多縣市相繼跟進，但新北市礙於財政壓力尚未點頭。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（10）日回應外界對「免費營養午餐」政策的質疑時表示，只要市府有能力，就應該減輕每一個有孩童家庭的負擔，讓孩子在成長過程中獲得更好的照顧與營養。

針對新北市副市長劉和然認為政策過於草率，以及民眾黨立委黃國昌批評政策「偽善」，蘇巧慧表示，許多年輕家庭都非常努力照顧孩子，但並非每個家庭都有能力請家教或送孩子就讀私塾，若市府有能力，就應該盡力把資源提供給這些家庭。

廣告 廣告

蘇巧慧指出，對新北市而言，要推動營養午餐全面免費，確實不是一件容易的事情，但若她擔任市長，不僅會讓營養午餐全面免費，也會同步提升品質、精進供餐制度。她表示，自己曾與多位團膳業者討論，認同「免費只是地板，不是天花板」，真正重要的是讓孩子吃得更好、更營養，相關細節未來都可以持續努力改善。

她也提到，新北市在推動相關政策時面臨沉重財政壓力，尤其在國民黨團總召傅崐萁主導的《財政收支劃分法》修法版本中，新北市人均資源不僅只剩台北市的一半，甚至從六都最低變成全國最低，讓新北市民難以接受。她強調，為了孩子的權益，即使困難，也一定要努力去做。

針對媒體詢問，新北市府評估若推動免費營養午餐，每年需新增約46億元經費，約占教育預算四分之一，蘇巧慧回應，新北市人口最多、孩童也最多，經費負擔確實沉重；但在共同生活圈中，桃園市、台北市已推動相關政策，新北市的孩子也應該享有同樣的權益。

蘇巧慧指出，新北市議會的民進黨團已透過提案，要求市府在共同生活圈內提供孩子一致的基本權益。她再次強調，雖然財政壓力不小，但為了孩子，市府必須全力以赴，同時也呼籲立法院在野黨，讓新北市能夠擁有一個更公平的《財劃法》，以支持相關政策的推動。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛