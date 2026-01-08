午餐免費vs軍購預算！新北黨團呼籲中央統籌：別二選一

台北市宣布全面推動營養午餐免費政策，引發各縣市是否跟進的討論。新北市議會國民黨團表示，提升學生的食養權益是大家共同的期待，樂見市府務實評估營養午餐免費的政策可行性，但也呼籲中央應統籌一致性。（新北市議會國民黨團提供）

台北市宣布全面推動營養午餐免費政策，引發各縣市是否跟進的討論。新北市議會國民黨團表示，提升學生的食養權益是大家共同的期待，樂見市府務實評估營養午餐免費的政策可行性，但也呼籲中央應統籌一致性。

國民黨書記長王威元表示，新北市人口超過 400 萬人，是全國人口最多的直轄市，但人均預算卻長期偏低，現行投入在教育上的資源已是全國最高之一，這正是新北市必須面對的結構性現實。

王威元指出，未來若營養午餐成為「全國一致」的基本照顧政策，就不應由單一縣市自行吸收龐大的財政壓力，中央政府更應負起統籌責任，與地方政府共同討論制度設計與財源分擔，確保全國孩童都能被公平照顧。

廣告 廣告

國民黨副書記長黃心華指出，營養午餐政策攸關的是國家對下一代的基本食養承諾，不應淪為縣市之間的財政競賽，更不該變成地方政府各自苦撐的負擔，未來應該考慮由中央出面統籌全國制度設計，合理分擔財源，讓地方得以在穩健財政的前提下，持續將資源用在提升品質、守護安全，而非被迫在「免費」與「排擠其他教育政策」之間二選一。

國民黨團副書記長蔡健棠指出，針對營養午餐免費政策，事實上各縣市也都清楚看見財源壓力，應把有限的教育經費集中用在對孩子最有意義的政策上，對家境困難學生則給予全額補助，這些地方政府的審慎態度，正反映出營養午餐政策若缺乏中央支持，勢必排擠其他重要的教育與社福支出。

國民黨團副書記長游輝宂強調，營養午餐政策從來不只是「免不免費」的二分法，而是孩子每天實際吃進去的品質與感受。國民黨長期關注校園午餐在食材來源、烹飪流程與技術，以及配送與儲存容器等各個環節的安全與適切性，唯有從產地、廚房到餐桌全面把關，讓制度與細節同步到位，營養午餐政策才能真正讓孩子吃得安心、家長放心。

黨團幹部議員陳家琪表示，若全國同步實施營養午餐免費政策，初估每年約需 200 億元經費。然而，中央政府卻能輕率提出高達 1.25 兆元的特別預算用於軍事採購，未來每年更將額外支出超過 1500 億元對美軍購，相較之下，關乎孩子每日基本照顧的營養午餐政策，難道不更值得中央優先正視與投入？

國民黨團強調，未來將持續呼籲中央正視地方現實，回到以孩子福祉為核心的公共政策討論，讓每一分預算，都花在最該被照顧的地方。

【看原文連結】