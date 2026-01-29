午餐吃飽下午就想睡？醫師揭主因：血糖很高，身體卻用不到，3招振奮精神

午餐後走動一下，減少精緻甜食，維持充足睡眠，能讓下午辦公更有效率。（Gemini生成示意圖）

吃完午餐，眼皮就開始變重，下午工作超沒效率，是很多上班族的心聲。基因醫師張家銘指出，這其實跟血糖處理效率有關，午餐後血糖快速升高，但因為胰島素訊號傳遞效率下降，血糖無法順利進入細胞，血液裡糖很多，身體卻用不到，大腦最直接的反應，就是讓你想吃甜點補糖，或者直接進入省電模式，讓你感覺疲累、精神不濟。

上班族最常踩到的陷阱

這種情況在上班族身上特別明顯。午餐後回辦公室開始打瞌睡，下午3點靠咖啡或甜點撐精神，長期下來體重和腰圍悄悄增加，注意力下降、整個人總是疲累。

很多人以為自己只是「懶」，其實身是身體能量還沒有到位，真正需要糖的細胞根本沒拿到燃料。這是一種典型的胰島素阻抗早期表現，也是現代生活型態留下的代謝警訊。

怎麼改善午餐後倦怠？

張醫師建議，要改善下午疲累，重點在於讓血糖順利被細胞利用、提高能量效率。做這3件事最有效：

1.餐後動一動：午餐後散步10到15分鐘，促進血糖進入細胞，避免能量卡在血液裡。

2.調整飲食結構：少吃精製糖與超加工食品，多選擇蔬菜、全穀和蛋白質，讓血糖釋放更平緩，減少身體過勞。

3.規律作息與間歇運動：充足睡眠與簡單肌力訓練、間歇運動，可讓細胞更有效率地使用能量，下午精神更穩定。



