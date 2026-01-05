午餐好貴！南韓上班族騎單車「遠征傳統市場」 高物價時代的生存術

圖為首爾廣藏市場的店家，販賣辣炒年糕和魚板等小吃。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/5）報導，南韓物價持續上漲，為了節省餐費，上班族發展出新的生存之道，在午休時間，西裝筆挺的人們，騎著共享單車，「遠征」傳統市場，享受高CP值餐點。

據《朝鮮日報》報導，上個月30日中午12時左右，在首爾永登浦區的中央市場，攤販前擠滿上班族，31歲的上班族朴某，特地從2公里外的公司，開車來吃血腸湯飯。

朴某受訪表示：「公司附近的餐廳，午餐費基本從1萬5千韓元（約320元台幣）起跳，貴的甚至要2萬至3萬韓元（約430至650元台幣），在傳統市場只要花個1萬韓元（約210元台幣），就能吃得很飽，所以我常來。」

在傳統市場內，豆芽拌飯大概4千韓元（約80元台幣），細鯷魚湯麵也只要5千韓元（約1百元台幣）。

經營血腸湯飯店超過10年、今年47歲的店長說道：「現在午餐時間，真的有很多上班族騎『叮鈴鈴』（首爾共享單車），來這邊吃飯。」

隔天（12/31）中午，韓媒記者轉往首爾江南區的永東傳統市場，這裡的攤販隊伍前，同樣排滿數十名上班族，身穿西裝的人們，佔了整體顧客的3成。

報導指出，南韓物價持續上漲，現在一晚米粉要1萬5千韓元（約320元台幣），義大利麵動輒3萬韓元（約650元台幣）以上，上班族為了節省餐費，開始流行「遠征用餐」（원정 식사）。

仁荷大學消費學系教授李恩熙（이은희，音譯）分析：「傳統市場的餐點，有很高的CP值，前往距離公司較遠的市場，也能感受不同氛圍，吸引年輕上班族前往。」

