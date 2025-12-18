《午餐專法》二次逐條討論在即 劉書彬：明定供餐標準正視廚餘處理成本

2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，2026年元月轉型期就要起跑，各地學校營養午餐是廚餘大本營，如何去化是讓業者直喊救命。圖非當事學校。（示意圖／周志龍攝）

民眾黨立委劉書彬今（18）日表示，2027廚餘全面禁養豬政策已經宣示，但廚餘並不會因此消失，像是校園每天這麼多營養午餐何處去，清運與處理費用又是誰來把關？還有各縣市營養午餐價格與熱量等沉痾待解，都必須有專法進一步處理。

儘管教育部已經在2024年底將《學校午餐及飲食教育條例》（午餐專法）草案送到行政院，不過因為涉及中央與地方事權分配，而《財政收支劃分法》修正後卻還在朝野角力，搞得每年需要近新台幣100億元施行的午餐專法就中央與地方如何支出分攤，行政院遲遲沒個準，因此儘管朝野立委與黨團陸續提出至少35種版本，連名稱都五花八門，但行政院版遲遲沒送進立法院，目前立法院教育及文化委員會只好以教育部版本做為依據進行逐條審查，目前專法名稱訂為《學校午餐及飲食教育條例》已有共識。

廣告 廣告

民眾黨立委劉書彬（圖）認為營養午餐專法要正視營養均衡與剩食處理成本，避免徒增浪費與濫丟的道德危機。（圖／CTWANT攝影組）

更有甚者，監察院報告與不少民間倡議團體皆直指，目前高國中小營養午餐「一國多制」是亂象橫陳，從各縣市收費標準、食安規範與營養師配置比例「各吹各的號」，部分縣市一味地不排富全額補助也被部分輿論批評為「肉桶政策」，更引來未獲補助縣市的家長深感受到相對剝奪，更別說餐食熱量超標與營養不均等老問題，亟欲立法規範。

對此，劉書彬直指立專法建立全國統一供餐標準是刻不容緩，必須明訂營養午餐財源及食材補助制度，並逐步降低營養師與學生「師生比」，「午餐秘書」也希望以專職為優先。

劉書彬續指，在專法鞏固財源之後，就可進一步要求強化校園食材登錄平臺的稽核機制，也要結合《食農教育法》，逐步推動低碳蔬食並認識在地文化，把午餐時間這段寶貴時光納入潛在課程環節。

豬瘟風暴後廚餘處理動輒得咎，行政院更是宣布2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，配套措施能否在此前盡速完整揭露，各界關注。圖非當事廚餘。（示意圖／周志龍攝）

劉書彬回顧，日前已會與全國營養師公會、餐盒食品公會全聯合會、雙北市團膳公會代表溝通教育部建議版和民眾黨團午餐專法的意見，現場有代表提出示警，因為2027元旦就要全面廚餘禁止養豬，現在剩食去化問題已經壓得業者喘不過氣，因此從專法的「學校午餐食物內容及營養基準」就要符合學生需求，從源頭減少廚餘產生的可能，另外也要加入品質、成本及隨物價指數調整收費價格的規定，正視廚餘處理的成本，避免不肖業者亂丟造成更大的環境問題。

她也預告，24日要針對午餐專法進行第二次逐條討論，午餐專法從核心開始處理，希望把問題逐步改善。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」