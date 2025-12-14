卉妮、朴星垠「鏡像合體」萌翻雲豹主場 粉絲嗨喊：根本跨海失散姊妹

啦啦隊女神卉妮再度和朴星垠同台，畫面曝光立刻引發網路瘋傳。（圖／影響力動能提供）

啦啦隊女神卉妮繼日前在「2025 桃園亞洲職棒交流賽」與朴星垠首度同台，被粉絲封為「卉星」組合後，這次卉妮特別跨界來到桃園雲豹飛將主場，加入桃氣女孩的應援行列，更在中場表演中，與朴星垠首度正式「奔卉」合體共舞。

星垠兩人外型神似、氣質相近，站在舞台上彷彿開了「複製貼上」，舞步同步、眼神交流自然，畫面一曝光立刻引發網路瘋傳。社群平台湧現大量討論，網友狂刷留言：「根本雙胞胎」、「跨海失散姊妹」、「鏡像本人」、「影分身之術開到滿」等，更有人直言「看完整個人直接戀愛了」，話題熱度居高不下。

桃氣女孩化身聖誕女孩，陪粉絲過聖誕。（圖／影響力動能提供）

此外，本周桃園雲豹飛將職業排球隊主場賽事，桃氣女孩人氣組合「三仙桃」朴昭映、朴星垠、金佳垠也二度合體，讓粉絲直呼「終於等到」，全體女孩也換上應景耶誕造型，搭配特別編排的開場舞，甜度與節慶氛圍一次拉滿。加上桃園雲豹飛將職業排球隊全新吉祥物「飛豹將軍」首度亮相，萌度與存在感雙雙破表，瞬間成為全場拍照熱點。

