半世紀後再登月 德國宇航員將飛往月球

（德國之聲中文網）歐洲航天局（ESA）局長約瑟夫·阿施巴赫（JosefAschbacher）在不來梅舉行的ESA部長級會議間隙宣布，一名德國宇航員將作為美國國家航空航天局（NASA）“阿耳忒彌斯”（Artemis）計劃的一部分飛往月球。他表示：“我已決定，首批參與月球任務的歐洲人將是來自德國、法國和意大利的ESA宇航員。”

德國將獲得首個名額。至於ESA將派誰出征，阿施巴赫尚未透露。德國籍ESA宇航員亞歷山大·格斯特（Alexander Gerst）和馬蒂亞斯·毛雷爾（Matthias Maurer）此前都多次表達過登月的渴望。

最早2028年可執行任務

美國“阿耳忒彌斯”計劃再度將宇航員送上月球。2026年上半年，美國四名宇航員將執行約十天的“阿耳忒彌斯2號”任務，對月球進行繞飛。2027年，“阿耳忒彌斯3號”將實現半個多世紀以來首次再次登月。

“阿耳忒彌斯4號”目前暫定於2028年發射——但專家預計將會推遲，德國宇航員最早也是從這一批任務開始才可能參與。

月球“門戶空間站”

ESA在“阿耳忒彌斯”計劃中發揮關鍵作用：其在位於不來梅的空客工廠制造的服務艙是“獵戶座”飛船的核心部件，該飛船將把宇航員送入月球軌道。此外，ESA與NASA正在共同建造名為“門戶”（Gateway）的月球軌道空間站，其繞月運行方式類似國際空間站（ISS）繞地運行。

作為交換，美歐已達成協議：三名ESA宇航員將參與“阿耳忒彌斯”任務——先前往“門戶”空間站，之後再實現一名歐洲宇航員登月。歐洲方面計劃參與“阿耳忒彌斯4號”和“阿耳忒彌斯5號”等任務。

目前ESA擁有六名現役宇航員及兩名具備太空經驗的項目宇航員。2022年新增了五名職業宇航員。

繼德國之後，法國和意大利也可為其ESA宇航員准備“登月”。兩國均是ESA最大出資國之一。

馬斯克主張把重心放在火星上

但政治不確定性依舊存在：曾由特朗普本人推動啟動的“阿耳忒彌斯”計劃，可能在其領導下被重新調整或叫停。特朗普越來越將焦點放在火星任務上。有傳言稱，其可能會重新評估專為“阿耳忒彌斯”打造的SLS重型運載火箭——這是將“門戶”關鍵部件和宇航員送至月球附近的核心載具。

特朗普的前親密顧問、科技億萬富翁、SpaceX創始人埃隆·馬斯克（Elon Musk）力推火星任務。他稱登月只是一個“干擾”。去年他就批評“阿耳忒彌斯”項目結構“極其低效”，是一個“以最大化就業為目標”而非“以最大化成果”為目標的計劃。“需要一些全新的東西。”馬斯克放話道。

NASA則強調月球計劃對未來火星任務的重要意義。“阿耳忒彌斯”也被稱為“從月球到火星計劃”（Moon to Mars），NASA“門戶空間站”計劃國際合作負責人肖恩·富勒（Sean Fuller）指出：“直接進行火星任務風險極高，必須降低風險。前往月球的任務將為理解太空環境提供關鍵信息。”

德國宇航員毛雷爾與格斯特：實現登月夢想

最近一位登上國際空間站（ISS）的德國宇航員馬蒂亞斯·毛雷爾明確表達了自己的登月志向：“我想，每位宇航員都希望登月。這是一個非常偉大的夢想，也是我的夢想。”這位現年55歲、來自薩爾州的宇航員對德新社表示。

來自巴登-符騰堡州的亞歷山大·格斯特也同樣認為登月之旅令人著迷：“你可以問任何一位宇航員：月球當然是一個令人神往的目的地。”格斯特目前在科隆的歐洲宇航員中心工作。

作者: 德聞 (德新社 法新社 路透社)