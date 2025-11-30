半世紀後再登月 德國宇航員將飛往月球
（德國之聲中文網）歐洲航天局（ESA）局長約瑟夫·阿施巴赫（JosefAschbacher）在不來梅舉行的ESA部長級會議間隙宣布，一名德國宇航員將作為美國國家航空航天局（NASA）“阿耳忒彌斯”（Artemis）計劃的一部分飛往月球。他表示：“我已決定，首批參與月球任務的歐洲人將是來自德國、法國和意大利的ESA宇航員。”
德國將獲得首個名額。至於ESA將派誰出征，阿施巴赫尚未透露。德國籍ESA宇航員亞歷山大·格斯特（Alexander Gerst）和馬蒂亞斯·毛雷爾（Matthias Maurer）此前都多次表達過登月的渴望。
最早2028年可執行任務
美國“阿耳忒彌斯”計劃再度將宇航員送上月球。2026年上半年，美國四名宇航員將執行約十天的“阿耳忒彌斯2號”任務，對月球進行繞飛。2027年，“阿耳忒彌斯3號”將實現半個多世紀以來首次再次登月。
“阿耳忒彌斯4號”目前暫定於2028年發射——但專家預計將會推遲，德國宇航員最早也是從這一批任務開始才可能參與。
月球“門戶空間站”
ESA在“阿耳忒彌斯”計劃中發揮關鍵作用：其在位於不來梅的空客工廠制造的服務艙是“獵戶座”飛船的核心部件，該飛船將把宇航員送入月球軌道。此外，ESA與NASA正在共同建造名為“門戶”（Gateway）的月球軌道空間站，其繞月運行方式類似國際空間站（ISS）繞地運行。
作為交換，美歐已達成協議：三名ESA宇航員將參與“阿耳忒彌斯”任務——先前往“門戶”空間站，之後再實現一名歐洲宇航員登月。歐洲方面計劃參與“阿耳忒彌斯4號”和“阿耳忒彌斯5號”等任務。
目前ESA擁有六名現役宇航員及兩名具備太空經驗的項目宇航員。2022年新增了五名職業宇航員。
繼德國之後，法國和意大利也可為其ESA宇航員准備“登月”。兩國均是ESA最大出資國之一。
馬斯克主張把重心放在火星上
但政治不確定性依舊存在：曾由特朗普本人推動啟動的“阿耳忒彌斯”計劃，可能在其領導下被重新調整或叫停。特朗普越來越將焦點放在火星任務上。有傳言稱，其可能會重新評估專為“阿耳忒彌斯”打造的SLS重型運載火箭——這是將“門戶”關鍵部件和宇航員送至月球附近的核心載具。
特朗普的前親密顧問、科技億萬富翁、SpaceX創始人埃隆·馬斯克（Elon Musk）力推火星任務。他稱登月只是一個“干擾”。去年他就批評“阿耳忒彌斯”項目結構“極其低效”，是一個“以最大化就業為目標”而非“以最大化成果”為目標的計劃。“需要一些全新的東西。”馬斯克放話道。
NASA則強調月球計劃對未來火星任務的重要意義。“阿耳忒彌斯”也被稱為“從月球到火星計劃”（Moon to Mars），NASA“門戶空間站”計劃國際合作負責人肖恩·富勒（Sean Fuller）指出：“直接進行火星任務風險極高，必須降低風險。前往月球的任務將為理解太空環境提供關鍵信息。”
德國宇航員毛雷爾與格斯特：實現登月夢想
最近一位登上國際空間站（ISS）的德國宇航員馬蒂亞斯·毛雷爾明確表達了自己的登月志向：“我想，每位宇航員都希望登月。這是一個非常偉大的夢想，也是我的夢想。”這位現年55歲、來自薩爾州的宇航員對德新社表示。
來自巴登-符騰堡州的亞歷山大·格斯特也同樣認為登月之旅令人著迷：“你可以問任何一位宇航員：月球當然是一個令人神往的目的地。”格斯特目前在科隆的歐洲宇航員中心工作。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德聞 (德新社 法新社 路透社)
其他人也在看
哈薩克火箭發射場損毀 重創俄太空作業能量
記者丘學陞／綜合報導 美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，俄羅斯27日運用哈薩克境內「貝康諾太空發射場」（Baikonur Cosmodrome）執行載人火青年日報 ・ 1 天前
齊柏林衛星順利入軌 午前首度通過台灣上空
[NOWnews今日新聞]福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
競逐太空！福衛八號齊柏林衛星發射成功 賴清德：打造新護台神山
[Newtalk新聞] 福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利升空入軌，象徵臺灣自製衛星能力的重要里程碑。總統賴清德為發射轉播活動預錄致詞影片，強調福衛八號是我國第一個自製的衛星星系，而「齊柏林」成功打頭陣，不僅標誌臺灣邁向太空新時代，也將為國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護帶來全面提升，更肩負強化國安的重大任務。 賴清德指出，去年的就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，如今太空時代正式到來。他強調，勇於探索未知，臺灣才能更具自信、在國際舞台昂首前行。 對於「齊柏林衛星」命名意涵，賴清德表示，齊柏林導演長年以影像守望臺灣，他期盼這份精神能延伸至太空，讓衛星繼續在軌道上守護土地、觀照世界。未來包括福衛八號後續衛星在內，將形成高解析度的緊密觀測網絡，全面提升國家韌性。 賴清德同時宣示，臺灣不只打造自製衛星，也正積極建置國家發射場，以發展自主入軌火箭能力；政府將持續與產學研攜手，推動太空科技與產業發展，讓臺灣成為全球太空產業鏈不可或缺的關鍵供應者，「共同打造新的護台神山」。 他最後向投入福衛八號計畫的團隊與產學研伙伴致上謝意，並祝福齊柏林衛星順利執行任務，「新頭殼 ・ 1 天前
福衛八號齊柏林衛星發射成功 總統盼打造「新護台神山」
福衛八號「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是臺灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步。未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。中時新聞網 ・ 1 天前
福八衛星升空 總統：盼台灣邁向太空新時代
[NOWnews今日新聞]台灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，歷經運載火箭數度延期，終於在台灣時間今（29）日凌晨2時44分發射升空。總統賴清德在直播節目中表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「齊柏林衛星」今10：42通過台灣！齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
台灣自主打造的福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空！今（29）日凌晨2時44分，齊柏林搭載 SpaceX 獵鷹九號 Transporter-15 任務從美國順利發射，並於清晨約5時4分成功進入太陽同步軌道，預計於今上午10時42分首度通過台灣上空。「齊柏林」以台灣精神命名，承載著導演齊柏林守護土地的理念，如今換以太空視角守望台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
齊柏林衛星搭火箭升空 齊廷洹引父親精神「用看見力量創造改變」
齊柏林衛星今（29日）凌晨2點44分正式搭乘美國火箭升空，預計發射約140分鐘後進入任務軌道，離地表高度561公里處，開始連線、調整姿態，展開其光學遙測的取像任務，該衛星由總統命名，已故導演齊柏林之子齊廷洹，今也引父親精神「用看見力量創造改變」，盼衛星以前所未有的清晰度，看見家園，也讓世界看見台灣太自由時報 ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 5 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 5 小時前