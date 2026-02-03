半世紀神作終於來了！《萬世巨星》首度登台只演4天

〔記者鍾志均／綜合報導〕橫掃全球逾半世紀的傳奇之作《萬世巨星》終於要來台灣了！這齣被譽為「搖滾音樂劇原點」的經典，確定今年夏天首度重磅登台。

《萬世巨星》出自音樂劇大神Andrew Lloyd Webber × Tim Rice的黃金組合之手，當年一問世就徹底打破百老匯規則：「用搖滾樂講耶穌的故事，還從『猶大』的視角切入。」

《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》、《Gethsemane》至今仍是劇場神曲，影響力甚至橫跨流行音樂與影視圈，連電影版Jesus Christ Superstar都成為一代經典。

這次來台的是拿下奧立佛獎肯定的全新重製版，舞台視覺全面現代化、編舞更狂、樂團能量直接開到最大，被英國媒體形容為：「像天啟降臨的音樂劇現場。」

這次《萬世巨星》亞洲巡演把「台北」列為重要一站，演出地點選在台北國家戲劇院，時間落在2026年6月18日至21日，僅4天限定。

對照這齣作品曾在倫敦西區連演八年、締造3000多場紀錄，如今「只演4天」反而讓票房戰火提前點燃，購票可洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。

