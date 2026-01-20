半世紀神蹟巡禮1111廟！遊學太子爺抵鳳山代天府 「監醮」盼全民團結

生活中心／洪正達報導

鳳山代天府日前相關工程已竣工，依照習俗舉辦「修建慶成祈安五朝王醮大典」，碰巧由知名民俗專家廖大乙供奉的「遊學太子爺」也剛好由新竹南下高雄，並抵達代天府參與監醮，代天府主委蔡忠勇也熱情接待遊王的到來，對此，廖大乙也欣喜的表示，「遊學太子爺」50年來遊歷台灣的各大廟宇，代天府則是第1111廟宇，相當有緣分。

廖大乙表示，所謂的「作醮」就是廟宇的相關工程完工後，建造「王船醮」將地方上一些無形的壞東西收一收後，帶著一起由天河修行，而「監醮」則是一種宗教儀式，用來增加神威與法力，並見證、監察及增添神明的威靈，也為參與者的平安祈福。

廖大乙也說，「遊學太子爺」50年以來走過台灣的五個極點，也遊歷過日月潭、登上玉山，也是首位搭高鐵的神明，20日從新竹南下鳳山代天府參與這場盛會，更是第1111間遊歷的廟宇，因此也相當有緣分；半世紀以來，遊爺在全台遊歷宣揚愛家、愛台灣的理念，希望這塊美麗的土地可以受到庇佑，尤其「遊爺」神尊掛著「Taiwan」的令牌，就是在守護台灣，也呼籲不同立場與理念的人務必團結，別再分你我。

廖大乙強調，信仰的中心在於人心，如果沒心的話要再多的錢財、再多的神明保佑都沒用，「遊學太子爺」便是以「信仰非習性、談錢非宗教」貫徹初心。

「遊學太子爺」半世紀以來走遍全台1111座廟宇，宣傳「信仰是習性、談錢非宗教」，強調帶著一顆虔誠、善良的心才是信仰的初衷。（圖／廖大乙提供）

