半世紀青春不會老！南大64級校友重聚 笑談昔日「升旗放鞭炮」趣事

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學64級校友今年迎來畢業50週年的重要時刻，百餘位校友與親友特別返校舉辦級友聯誼會，再次踏上昔日熟悉的校園，重溫半個世紀前的青春記憶。這場相聚由許榮賓校友擔任總召，活動溫馨又熱鬧，尤其「升旗放鞭炮」往事，以當時尚是保守校風下堪稱是「奇聞」。

各班召集人則由王瑞輝、林茂生、張玉華、蔡宸榕及顏秀媛等校友共同協力，重返母校的校友們，彷彿一秒回到學生時代。大家在分享時段紛紛敞開記憶匣子，講起當年的校園趣事。丙班林茂生校友笑稱，學生時代最令人印象深刻的，就是那場「升旗放鞭炮」事件，有人在升旗前偷偷把鞭炮掛在司令台旁，等國旗升起時突然「劈哩啪啦」響個不停，但學生們竟然還能若無其事地站在隊伍中。

廣告 廣告

丁班張玉華校友則感性表示，能在年輕時相遇、一起求學，是生命中珍貴的緣分。半世紀過去，同學情依舊，她也祝福大家在新的生活階段維持健康與愉快步調。

多年過去，許多64級校友已步入退休人生，但彼此的牽繫並未因時間淡去。這場久違的重逢，讓大家重新交流生活近況，老同學間的自然互動與無需言說的默契，讓整個聚會充滿充滿暖意與笑聲。

台南大學校長陳惠萍、校友總會理事長吳東林、前校友服務中心主任李國華，以及甘夢龍、陳光雄、陳海泓等多位當年授課師長皆到場，與校友話家常、敘舊情，使這場跨越時光的聚會更添意義。

陳惠萍也向64級校友誠摯發出邀請，歡迎大家於12月13日返校參加南大127週年校慶。校友服務中心表示，將持續做為校友與母校之間的橋梁，讓不同年代的南大人返校時，都能感受到同樣溫暖的關懷與支持。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

高接梨穗版圖變！中國未進口、日本量不穩 寶島甘露梨當一哥

輝達財報超出預期！盤後股價強升

