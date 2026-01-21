半世紀音樂生涯新篇章 小提琴天后慕特巡迴首站選了台北

小提琴天后安．蘇菲．慕特今天抵台，在台北國家音樂廳舉行兩場音樂會。（牛耳藝術提供）

小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）今（21日）抵台，將於本月23日、24日在台北國家音樂廳舉行兩場音樂會，並於26日在國家演奏廳舉行大師班指導學生。

慕特今年邁入職業生涯第 50 個年頭，她從 13 歲便在琉森音樂節初試啼聲、隨後受傳奇指揮卡拉揚提攜，如今已成為當代最具影響力的音樂家之一。為紀念她半世紀的音樂歷程，慕特將展開為期兩年的全球巡演，並選擇台北作為其巡演首站。

她稍早接受本地媒體專訪表示，在舞台上透過音樂跟觀眾的連結很緊密，台灣觀眾一直以來展現出的音樂涵養與熱情，讓她決定將這個極具紀念意義的時刻，率先與台灣觀眾分享。

慕特說：「我想了很久，最終決定在台北開啟這個獨特且動人的計畫。」對她而言，50 年的演奏生涯不只是數字的累積，更是持續透過音樂與當代社會對話的過程，台北正是她展開新篇章的最佳起點。

此次音樂會選了許多約翰威廉斯電影名曲，慕特說明：「每個電影角色的主題曲都有他們自己的宇宙，所以我會改變演奏的方式，融入不同曲目。」慕特很興奮可以透過音樂接觸到不一樣的群眾，她說：「約翰消除世代隔閡，我想這就是音樂的意義。」

接下來幾年，她計畫攜手 Alpha Classics 廠牌推出當代音樂錄音、在德意志留聲機（DG）進行重磅作品回顧、發表委約新曲、舉辦慈善音樂會，並回到她職涯中具歷史意義的地點演出。

即將於三月發行的新專輯《東西交匯East Meets West》聚焦當代，由慕特親自擔任錄音製作人，與慕特基金會現任及過往的獎助學金得主共同錄製。慕特表示，此系列代表勇氣、獨立與開放，正是她想傳遞給下一代的價值觀。新專輯將於本週末台北音樂會現場搶先開賣。

專訪中慕特也說：「演奏當代音樂時，往往你是第一個演奏這首作品的人。你不需要背負任何既有的期待，不論是來自你自己，還是來自觀眾，也不用被傳統詮釋方式所限制。」並親揭本週末音樂會的安可曲將會用當代音樂來慶祝，「其中一首是伊朗作曲家達維希（Aftab Darvishi）為我創作的作品〈Likoo〉，是新專輯主打，是這首曲子的亞洲首演。」

談到此次合作，慕特表示，先前在網路上聽見這位作曲家的作品，主動邀請對方譜曲，透露〈Likoo〉是一首關於自由、人權以及面對失去的憂傷之歌，在現在這個混亂的世界中，「痛苦如果轉變成愛和團結，會讓我們更強大。」

在繁忙的巡演行程中，慕特不忘提攜青年音樂家，特別於1月26日上午在國家演奏廳安排大師班，由慕特親自挑選及指導五位台灣優秀的青年小提琴家。入選學生與演奏曲目分別為：張惜晨演奏貝多芬《D大調第一號小提琴奏鳴曲》、吳昕叡演奏莫札特《G大調第三號小提琴協奏曲》、李楷希演奏孟德爾頌《e小調小提琴協奏曲》、邱天馨演奏舒曼《a小調小提琴奏鳴曲》，以及陳云筑演奏康果爾德《D大調小提琴協奏曲》。

主辦單位表示，優先開放旁聽名額給音樂專業相關人員，也將增加開放予「MNA青少年1+1計畫」中，12-23 歲、已向主辦申請並符合資格的青少年參與觀摩，讓在地學子近距離觀摩大師指導。

