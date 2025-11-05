《半世紀風華》向台灣作曲大師致敬 長笛串起五十年音樂記憶
新象藝術11月15日與18日將分別於在台大藝文中心與衛武營策劃《半世紀風華——向台灣作曲大師致敬》音樂會，透過長笛改編與多重編制，串起八位作曲家的代表作品，勾勒出台灣當代音樂五十年的創作軌跡。
本次音樂會由旅法長笛演奏家楊智越策劃，集結張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、林尚蓉、胡志瑋等長笛名家，並與琵琶演奏家黃立騰、鋼琴家游適伃與黃楚涵攜手演出。八首作品橫跨1960年代至今，從許常惠的《盲》、馬水龍的《長笛幻想曲》，到蕭泰然的《湖畔孤影》、賴德和的《4–2–1》，以及潘皇龍、張己任、楊聰賢的代表作，最終以蕭慶瑜為此次特別委託創作的《共生》作壓軸首演，展現台灣作曲在文化與語言上的深層脈動，讓南北觀眾一同傾聽這段豐沛的創作傳統與當代延續。
新象藝術總監樊曼儂指出，這場演出不僅是對台灣作曲家的致敬，更是對當代音樂創作的深刻探索，並提及許常惠、馬水龍、潘皇龍等作曲家合作的時光，感嘆他們對台灣音樂界的深遠影響。
策展人楊智越表示，《半世紀風華》的核心在於「傳承與創新」，希望能夠讓觀眾理解過去50年來台灣重要的長笛作品及其音樂語言，「這是一項重要的任務」。
