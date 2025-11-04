「半世紀風華」音樂會長笛領航 致敬台灣作曲家
（中央社記者趙靜瑜台北4日電）旅法長笛演奏家楊智越策劃「半世紀的風華－向台灣作曲大師致敬」音樂會，以長笛為主軸，匯聚馬水龍等8名台灣作曲家橫跨半世紀作品，展現台灣融會東西語法的音樂語彙。
楊智越今天在記者會上表示，這場音樂會的核心是傳承與創新，「我希望透過長笛這個媒介，讓觀眾重新理解過去50年台灣音樂語言的演變與精神。」楊智越也感謝新象藝術總監樊曼儂對這場音樂會的支持，期待透過多元的編制組合，開啟屬於台灣當代音樂的新篇章。
這場音樂會的曲目，包括許常惠1966年創作的「盲」、馬水龍「長笛幻想曲」（1974年）、蕭泰然「湖畔孤影」（1995年）、賴德和「4–2–1」（1974年）、潘皇龍「迷宮．逍遙遊」（1988年）、張己任「笛韻」（1980年）、楊聰賢「讚竹」（1991年），以及蕭慶瑜「共生」（2025年）委託創作首演。
樊曼儂表示，這場音樂會不僅是對台灣作曲大師的致敬，更是一場「音樂傳承的深層探索」，「前輩作曲家許常惠是第一位提醒當代演奏家責任的作曲家，他說音樂家們不僅要演奏國外作品，更要肩負詮釋台灣音樂的使命。這是責任，發揚光大是其次。」
樊曼儂表示，這場音樂會作品橫跨1960年代至當代，從象徵性的民族語彙、結構嚴謹的現代風格，到跨文化聲響探索，完整勾勒出台灣作曲家創作的精神軌跡。樊曼儂也說，馬水龍、潘皇龍、賴德和等作曲家對於台灣音樂的啟蒙有推進作用；選演蕭慶瑜新作「共生」也象徵女性作曲家在當代音樂界的重要性。
這次演出匯集多名長笛演奏家，包括張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、林尚蓉與胡志瑋，同時邀請琵琶演奏家黃立騰、鋼琴家游適伃與黃楚涵合作。透過多重長笛編制，結合鋼琴與琵琶，展現台灣當代音樂在音色層次與語言精神上的豐富面貌。
「半世紀的風華－向台灣作曲大師致敬」音樂會將於11月15日在台大藝文中心雅頌坊，11月18日在高雄衛武營表演廳演出。（編輯：張雅淨）1141104
其他人也在看
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 1 天前
直擊／GD深夜現身金豬食堂！穿米奇上衣超萌 摯友李洙赫「全程愛相隨」
南韓天王 G-DRAGON（GD，權志龍）在台北掀起熱潮！他於11月1日、2日連兩天登上台北大巨蛋舉行《Übermensch》世界巡演安可場，兩天共吸引8萬粉絲朝聖。結束第二場演唱會後，GD延續7月小巨蛋開唱時的習慣，再度前往韓式燒肉名店「金豬食堂」舉辦慶功宴，讓全場粉絲陷入瘋狂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚
直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚EBC東森娛樂 ・ 2 天前
金馬62不設主持人！表演陣容出爐 頑童MJ116開場、戴佩妮演唱入圍歌曲
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於臺北流行音樂中心盛大登場，今年邀請曾以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演並創下億萬票...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
準備買車票！阿妹傳點頭台東唱跨年 公司回應了
各跨年晚會卡司讓民眾充滿期待，天后張惠妹今年傳出將回故鄉台東開唱，還會帶著弟子持修、葛西瓦一起上台，如果確定，將是她隔了5年再度來到台東跨年。對此，阿妹經紀公司表示，「以縣府公告為準」。太報 ・ 1 天前
GD大巨蛋安可場大秀中文狂撩粉 好友李洙赫再現身力挺
生活中心／綜合報導韓國天王GD權志龍，在台北大巨蛋的加場演唱會，昨天（2日）落幕，好友李洙赫這次一連兩天都在包廂默默支持，演唱會結束後，GD也被捕捉現身北市韓式餐廳慶功，而且這次演出，GD還多了不少中文問候。民視 ・ 1 天前
GD大巨蛋演唱會圓滿落幕！ 直奔愛店粉絲夜守嗨翻
台北市 / 綜合報導 南韓天王GD連兩天在台北大巨蛋舉辦安可演唱會，不少粉絲在演唱會結束之後，就立刻前往GD愛店「金豬食堂」外等待偶像現身。果然在晚間11點16分，換上印有「米奇」T恤的GD，乘坐千萬邁巴赫轎車現身，一下車就笑著比YA、親切揮手，讓全場陷入瘋狂。而好兄弟李洙赫也戴著毛帽和墨鏡陪同一旁，融化全場千名粉絲。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Vtuber「HACHI」巡迴演唱會台北場確認舉辦，2026年3月登南港Legacy Tera
隸屬於 RK Music 的 Vtuber「HACHI」宣布巡迴演唱會"Unlockture" 台北場確定舉辦，將在 2026 年 3 月 5 日周四於南港 Legacy Tera 展開，更多關於周邊商品與售票資訊等請等日後官方公開。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
粉絲嗨翻! 江蕙宣布加開5場"安可場" 11/13開放登記
生活中心／綜合報導二姐江蕙2025的總共23場的演唱會，才在9月初完美落幕，但歌迷們還是聽不夠。今天江蕙重磅宣布，明年春節要加開五場"安可場"。這個月13號就開放登記，就連藝人鍾欣凌也是粉絲，直呼票真的好難搶。這歌聲，粉絲們應該怎麼聽都聽不夠，二姐江蕙今年九月才結束23場"無.有"演唱會，如今又宣布要加開"安可場"。歌手江蕙（09.01）：「蛤你說什麼，加場，只要有的話我會盡量的請，我們這個主辦單位去努力，好不好。」真的說到做到，江蕙將在明年2月重返小巨蛋，而且一開就是五場，2月20、21、22、24和25號，從大年初四開始，要陪伴歌迷過春節。江蕙將加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節。（圖／寬宏藝術）真的是把粉絲們都"攬牢牢"，也不讓黃牛有機可乘，江蕙安可場五場，總共五萬張門票，全部採取會員實名制抽籤售票，將在這個月13號開放登記，14號中午12點截止，15號就公布中籤名單。江蕙宣布加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節，11/13開放登記抽籤。（圖／寬宏藝術）藝人鍾欣凌：「我以前有聽過她演唱會，可是她演唱會太難搶了，跟女團一樣難搶，所以其實要看你的指頭動的快不快，要不就是人脈夠不夠。」連藝人鍾欣凌也是粉絲，江蕙溫暖歌聲征服各年齡層，加唱五場也讓歌迷們超級驚喜，要在明年春節和江蕙團圓。原文出處：粉絲嗨翻！江蕙宣布加開5場「安可場」 11/13開放登記 更多民視新聞報導香港快運不敵虧損暫停花蓮航線？ 余明勳證實「這時間」正式停飛《好運來-EP224精彩片段》欣耀聯手 渣代總完敗？《好運來-EP224精彩片段》雙媽雙倍愛 雙殺渣男女？民視影音 ・ 1 天前
夯爆全球的動畫《鬼滅之刃》、《KPop獵魔女團》 如何重新定義好萊塢
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一篇》這部日本動畫鉅作橫掃全球票房，超越多部好萊塢超級英雄大片，更超越李安的《臥虎藏龍》成為全美史上最賣座非英語電影；另一部Netflix奇幻音樂動畫《Kpop獵魔女團》 結合K-pop美學、超自然戰鬥與女孩力量的霓虹動畫片，締造3.25億次觀看流量，成為Netflix史上最受歡迎的原創電影。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
金片子大賽入圍影展強片連連！小薰「讓心沉到最低」詮釋角色堅毅
金片子大賽入圍影展強片連連！小薰「讓心沉到最低」詮釋角色堅毅EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 11 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 10 小時前