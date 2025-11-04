「半世紀風華」音樂會長笛領航 致敬台灣作曲家

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）旅法長笛演奏家楊智越策劃「半世紀的風華－向台灣作曲大師致敬」音樂會，以長笛為主軸，匯聚馬水龍等8名台灣作曲家橫跨半世紀作品，展現台灣融會東西語法的音樂語彙。

楊智越今天在記者會上表示，這場音樂會的核心是傳承與創新，「我希望透過長笛這個媒介，讓觀眾重新理解過去50年台灣音樂語言的演變與精神。」楊智越也感謝新象藝術總監樊曼儂對這場音樂會的支持，期待透過多元的編制組合，開啟屬於台灣當代音樂的新篇章。

這場音樂會的曲目，包括許常惠1966年創作的「盲」、馬水龍「長笛幻想曲」（1974年）、蕭泰然「湖畔孤影」（1995年）、賴德和「4–2–1」（1974年）、潘皇龍「迷宮．逍遙遊」（1988年）、張己任「笛韻」（1980年）、楊聰賢「讚竹」（1991年），以及蕭慶瑜「共生」（2025年）委託創作首演。

樊曼儂表示，這場音樂會不僅是對台灣作曲大師的致敬，更是一場「音樂傳承的深層探索」，「前輩作曲家許常惠是第一位提醒當代演奏家責任的作曲家，他說音樂家們不僅要演奏國外作品，更要肩負詮釋台灣音樂的使命。這是責任，發揚光大是其次。」

樊曼儂表示，這場音樂會作品橫跨1960年代至當代，從象徵性的民族語彙、結構嚴謹的現代風格，到跨文化聲響探索，完整勾勒出台灣作曲家創作的精神軌跡。樊曼儂也說，馬水龍、潘皇龍、賴德和等作曲家對於台灣音樂的啟蒙有推進作用；選演蕭慶瑜新作「共生」也象徵女性作曲家在當代音樂界的重要性。

這次演出匯集多名長笛演奏家，包括張翠琳、黃貞瑛、馬曉珮、林尚蓉與胡志瑋，同時邀請琵琶演奏家黃立騰、鋼琴家游適伃與黃楚涵合作。透過多重長笛編制，結合鋼琴與琵琶，展現台灣當代音樂在音色層次與語言精神上的豐富面貌。

「半世紀的風華－向台灣作曲大師致敬」音樂會將於11月15日在台大藝文中心雅頌坊，11月18日在高雄衛武營表演廳演出。（編輯：張雅淨）1141104