半世紀首度載人繞月 NASA火箭最快2月升空

巨大的SLS火箭和獵戶座太空船，17日清晨移出組裝大樓，緩慢朝向發射台，為50多年來首次載人繞月任務進行最後準備。

美國太空總署署長艾薩克曼表示，「經年累月，我們從發射任務學到很多，整個載具構成也會隨之改變。不斷演進，就能執行可重複、可負擔的往返月球任務。」

要移動高98公尺的火箭在6公里外就定位，走走停停需耗時12小時，從白天走到晚上。即便清晨冷到不行，許多NASA員工和家屬還是齊聚現場，見證這個重要時刻。

太空任務指揮官魏斯曼說：「大家對重返月球很嗨，對未來去火星也很嗨，就想看人類遠離地球、探索未知。」

參與這趟「阿提米絲2號」任務共有4名太空人，包括3名美國人和1名加拿大人，他們將是1972年阿波羅17號任務以來，第1批飛向月球的人類。

艾薩克曼說道，「我們是為了履行承諾，對美國人民的承諾，就是重返月球。」

整套SLS火箭和頂端的獵戶座太空船重約5000公噸，由與阿波羅同代使用的大型運輸車載送；SLS火箭上一次、也是唯一一次發射是在2022年11月，當時獵戶座太空船是以無人方式繞月飛行，但因太空船隔熱罩受損等艙體問題，需大量測試和檢修，而延宕這次的載人任務。

艾薩克曼強調，「完成加燃料演練前，沒打算公布發射日期。」

NASA預計在2月初先進行燃料加注測試，確認一切無誤後，才會公布確切升空時間。不過，2月上半月只有5天適合發射，若錯過就必須延到3月。

另外，這趟任務只有繞行月球飛行、不會登月，換句話說，想要看見人類重新站在月球表面，可能還要等上好幾年。