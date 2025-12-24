半個台灣狂搖！台東規模6.1強震 氣象署：未來恐有規模6餘震

台東卑南今日發生規模6.1地震。（示意圖：shutterstock／達志）

今（24）日17：47發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，位於台東縣卑南鄉，地震深度10.1公里。氣象署地震測報中心主任吳健富18：30說明地震最新情況。

吳健富說明，這次地震是極淺層地震，因此造成鄰近地區震動幅度大、震度相對大，震度最大位於台東卑南5弱，台東縣台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門震度也有4級，因為震央位於台灣南邊，嘉義、台南、高雄震度達3級，東邊的宜蘭、花蓮震度有2級，西北邊的台中、新竹、台北、新北震度也達2級，另外因為盆地效應、高樓層影響，民眾可能明顯感覺到震動。

至於晃動時間，吳健富說，震度5弱的台東縣卑南晃動1秒，震度4級的台東縣台東市晃動14秒、花蓮縣富里8秒、屏東縣山地門因距離震央較遠，晃動2秒，震度3級的高雄晃動15秒、屏東12秒。

吳健富表示，這個地震達到去年9月1日新增的國家級警報發布標準，也就是地震預估規模6.5、震度3級，因此依序發布3報，第一報是舊的標準、規模5.0和震度4級，針對台東縣和花蓮縣發布，預估規模5.9，第二報則是新的標準，針對宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣、新竹市、台北市、新北市、台中市、桃園市，預估規模6.4，第三報則是雲林縣、嘉義縣、屏東縣、嘉義市、台南市、高雄市，預估規模6.6，除了基隆、金門、馬祖未達標，台灣其他地方的民眾手機都會接到通知。

吳健富建議，民眾收到通知時，做好趴下、掩護、穩住的防護。吳健富指出，這次地震原因主要是歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊在台灣東部碰撞，其實70%地震都在這邊（台灣東部）發生，今天地震震央附近過去發生多起規模5.0以上地震，較顯著的是2006年4月1日的規模6.2地震，地震深度7.2公里，造成台東縣消防局大樓輕微受損。吳健富提醒，該地區未來3至7天可能有規模5.5至6之間的餘震發生，台灣地區地震發生頻繁，建議民眾平時做好防震準備。

