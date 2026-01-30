半個多月燒兩次！古坑草嶺竹林再起火 30多人摸黑搶救8小時撲滅

〔記者李文德／雲林報導〕繼1月12日古坑石壁飯店後方竹林山林火災，燃燒約8公頃，時隔半個多月石壁九芎神木停車場後方約1公里竹林又發生火警，經過消防人員、草嶺村民超過30多人前往灌救8個多小時，今(30)日雲林縣消防局表示，火勢已全數熄滅，粗估燃燒約一公頃，目前交由林業保育署嘉義分署人員戒備，也派草嶺分隊並加強巡視，防止復燃。

古坑鄉草嶺石壁地區昨晚6點半左右傳出山林火災，雲林縣消防局獲報出動草嶺、古坑、斗六公園及第一大隊警消14人，另草嶺在地義消、村民也有20多人前往摸黑搶救滅火，現場由消防局第一大隊大隊長施義欣指揮，並通報給林業保育署嘉義分署。

現場消防局人員將火場設定為6區塊逐步滅火，經過8個多小時搶救，今清晨4點40分火勢總算熄滅，消防人員以紅外線熱顯像偵測地表仍有餘溫，現場持續灑水警戒，至於詳細起火原因仍有待釐清。

草嶺村長陳兵通指出，起火地點在石壁九芎神木停車場後方約1公里半山腰的竹林，該處為國有林地，有農民承租種孟宗竹，平日遊客、登山客不會前往，村民得知趕往現場滅火並通報消防局草嶺分隊，經過一宿滅火行動總算將火勢順利熄滅，令在地鬆一口氣。

陳兵通指出，短短半個月多來，草嶺石壁地區接連發生兩起山林火警，上一起甚至耗時4天才撲滅，所幸此次才花短短8個小時，在地民眾判斷可能目前正值冬筍採收期，不少農民會前往收割，但也會起火取暖，卻未完全撲滅火源，連續兩次火警也讓居民們大喊「吃不消」，呼籲農民切記注意用火原則，民眾上山也切勿吸菸，相關單位也需要加強巡視。

石壁休閒農業發展協會理事長賴郁憲表示，不少民眾也懷疑是否有不肖人士趁著冬筍採收期間前來盜採，不懂竹林地帶維護原則而釀成兩次火警，盼相關單位是否成立防火防盜的巡守機制。

消防局長林文山表示，後續將聯合雲林縣警察局等相關單位，加強草嶺石壁地區的巡視，防止再有類似情形發生，維護居民生命財產安全；縣警局長黃富村表示，未來將與縣府、消防局聯合，一同針對民力、警力等部分加強當地巡視，維護社會秩序。

