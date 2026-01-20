半個月偷拍48次國小女童如廁 花蓮「戀童癖」班導下場出爐

半個月狂拍48次國小女童如廁，花蓮「戀童癖」班導下場出爐。（示意圖；freepik）

花蓮某國小1名代理老師兼任班導，才剛入職就偷拍案，對象還是年幼無知的女童，半個月間總計偷拍達46次，一審遭判11年2月。

拍女童如廁上癮 半個月48次

根據判決書，這名狼師2024年8月底至9月中旬，短短半個月時間密集犯案，手法為持手機尾隨女童進入4樓廁所內，接著將手機伸過間擋板，由下而上偷拍女童如廁得逞，總計達48次，共有26名女童受害。

膽子大 被反應「隔日繼續拍」

受害女童嚇壞，更因此對上廁所產生陰影，更扯的是，當時家長向他反應孩子遭偷拍後，狼師趕緊刪除影片，然後隔日竟還繼續偷拍，行徑大膽。

辯有戀童癖 無法控制？

多名受害女童家長一齊向警方報案，全案由花蓮地檢署偵結起訴，開庭時狼師的律師以他有窺視症、強迫症、非專一型戀童症等替其辯護，但法官認為，其精神、智能狀況正常，無罹患脫離現實之精神病症，加上其承認曾因會對未成年少女性影像有無法控制而按時服藥，但後自行停藥，因此律師所辯並不足採信。

狼師48次犯行中，有2次成功拍攝到影像，其餘46次因無有影像證據證明其成功拍攝到如廁性影像視為未遂，最後法院依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪、未遂罪，合計判決他11年2月徒刑。

前科累累 偷拍非首次

事實上，這名男子過去就有前科，2013年曾性騷未成年少女、2020年尾隨成年女性進入社區樓梯、2021年又因偷拍裙底風光遭起訴，但都透過調整或和解，並未受到應有懲罰。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

