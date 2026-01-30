半個月內燒兩次！雲林草嶺石壁竹林大火 清晨一場大雨澆熄餘燼

【記者莊曜聰／雲林報導】雲林縣古坑鄉草嶺村石壁山區昨晚又傳出火警，這是半個月第二次發生不明火災，這次火勢出現在景點「九芎神木」停車場約1公里的竹林，還同時冒出6處火點，警消與村民分組沿著山坡滅火，在3小時內控制火勢，今天凌晨4時許一場傾盆大雨幫忙將餘燼澆熄，辛苦一夜總算撲滅，粗估燃燒面積約1公頃，林保署及消防人員仍持續戒備、避免復燃。

雲林縣消防局29日晚間6時許接獲民眾通報，古坑鄉草嶺村石壁山區一處竹林冒出火煙，立即通知管轄的林業保育署嘉義分署，並出動草嶺、古坑、斗六公園及第一大隊警消14人，當地村民、義消超過30人也趕緊上山支援，摸黑協助運水與救災。

現場由消防局第一大隊大隊長施義欣指揮，出動空拍機俯瞰，在長度400公尺、高低落差達200公尺竹林間共找到6處火點，清點現場人員並分區進行搶救，採用「上下包夾」方式滅火，草嶺村長陳兵通也帶人開闢防火巷，阻絕火勢延燒，深夜11時許僅剩3處明火，火勢侷限並控制。

今天凌晨3時地表已未見火勢，但紅外線儀器偵測仍有餘溫，直到清晨4時一場傾盆大雨降下，讓眾人振奮「天公伯幫忙」；陳兵通說，短短半個月時間接連發生兩次山林火災，上次花了4天才撲滅，所幸這次在通力合作下很快解決，有村民研判是農民割筍或不肖分子盜採時生火取暖，沒處理好餘燼才會引發火勢。

上次火勢花了4天才完全熄滅，這次8小時內撲滅，清晨一場大雨更是把餘燼全部澆熄。民眾提供

