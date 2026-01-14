半個月內2次！ 4艘大陸海警船今又編隊襲擾金門水域

海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今日下午再度偵獲4艘大陸海警船於金門周邊海域編隊，立即啟動應變機制進行驅離。(圖／海巡署提供)

大陸海警侵擾行為持續不斷！繼1月6日後，海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區於今(14)日下午再度偵獲4艘海警船於金門周邊海域編隊，立即啟動應變機制，調派線上巡防艇前推拒止並強勢驅離，展現我國對於金門水域之主權及海巡堅定執法立場。

海巡署指出，第十二巡防區今日下午2點許，偵獲大陸海警船於金門南方海域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署；2點50分，陸海警舷號「14527」、「14609」、「14531」及「14603」等4艘船，兩兩一組編隊，分別自料羅東方及料羅西南方航入金門限制水域，並同時向西航行。

海巡署預置之巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，期間透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向。在海巡全力應對驅離下，大陸海警船編隊最終於4點48分轉向航出金門限制水域。

海巡署嚴厲譴責，陸方企圖以常態之灰色地帶衝突手段，對外造成其管轄之錯假訊息，與實際狀況不相符，嚴重破壞區域和平穩定，海巡已建構高強度之監偵及部署能量，並站在第一線迅速應處海域情勢，持續堅定執法立場，以捍衛國家主權，確保國家安全。

