半個月燒3車！台中火燒車意外頻傳「2死1重傷」…倖存者40％三度燒燙傷

記者吳泊萱／台中報導

12月4日，台中太平發生火燒車事故，67歲男子慘被燒成焦屍。（圖／資料照）

年關將近，台中半個月內接連發生3起火燒車事故，釀2死1重傷悲劇。自今年12月4日起，先是太平區知名「馬卡龍公園」發生火燒車事故奪走1條人命；緊接著11日晚間，東勢區果菜市場附近也發生火燒車意外，造成1名婦人死亡；今日（13日）清晨，烏日第九公墓也發生火燒車意外，雖然駕駛及時逃生，但全身受到40％燒燙傷，目前仍在醫院治療，尚未脫離險境。

回顧火燒車意外發生經過，12月4日，太平區「馬卡龍公園」的路邊停車格突然發生火燒車意外，消防隊獲報到場灌救，經撲滅火勢後，在車內發現67歲曾姓男子已被燒成焦屍。

廣告 廣告

12月11日晚間，東勢果菜市場旁發生火燒車意外，造成39歲女子死亡。（圖／翻攝畫面）

隨後在12月11日晚間，東勢區東關路七段果菜市場旁1輛自小客車突然起火，警消撲滅火勢，在車內發現39歲女子已明顯死亡。

台中烏日區第九公墓停車場清晨發生火燒車事件。（圖／翻攝畫面）

而在今日（13日）清晨，烏日區第九公墓也發生火燒車事故，駕駛38歲謝姓男子疑似在車內引燃松香水引發火勢，隨後又自行逃生，全身受到40％三度燒燙傷，傷勢主要集中在手腳及下巴，目前仍在醫院治療中，尚未脫離險境。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

台中男喝茫找嘸回家路！趴路中間「大字型」爽睡5分鐘…超扯畫面曝光

賣1折棒球手套騙錢！詐騙者酸被害人報警沒用…爽喊：1個月賺幾十萬

彰化男深夜酒駕撞牆！撞爛百萬賓士車輪噴飛…頭破血流卡車內慘況曝光

逢甲學生「路過抽成」被炎上！百萬網紅：比兄弟茶還扯…根本商業鬼才

