半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場

BTS成員V（左起）、金泰梨、孔曉振都到場喝喜酒。翻攝NAVER

韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。

金宇彬、申敏兒在韓出道多年，擁有許多至親好友，今晚的婚宴堪稱半個演藝圈齊聚一堂，包括韓國影帝李炳憲、愛情劇女王孔曉振、歌后嚴正化以及同門師弟安普賢，南柱赫、金泰梨、李世榮、柳俊烈、裴晟佑、林周煥、尹敬浩、柳海鎮、金義聖、陳慶、李裕英等演員都到場。

此外，編劇金銀淑、「羅PD」羅暎錫、「國民奶奶」高斗心、導演崔東勳、主持人朴京林都陸續到場，也可看出兩人在演藝圈的好人緣。

金宇彬與申敏兒2014年因拍攝服裝廣告進而相戀，從2015年公開戀愛至今，申敏兒更曾陪著2017年診斷罹患鼻咽癌的金宇彬走過抗癌的低潮，兩人愛情長跑10年的良緣今修成正果，讓外界都十分感動。

