半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
如果說哪一場婚禮最能代表演藝圈的人情溫度與歡樂能量，Lulu與陳漢典這場，幾乎沒有懸念。1月25日，兩人在台北文華東方舉行婚禮，從賓客陣容到現場互動，全程笑聲不斷，氣氛不像制式典禮，更像一場一場兩大主持人的熱鬧尾牙，帶有超強綜藝節目感！
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表
Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。
賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，一進場就成為全場焦點，也讓這場婚禮在開席前就話題不斷。
現場互動笑聲不斷，婚禮節奏像一場熟人綜藝
真正讓人印象深刻的，則是婚禮現場的互動氛圍。Lulu一貫的幽默與臨場反應，在這一天完全不藏私，面對台下熟到不能再熟的圈內好友，即興互動、自然接梗，讓全場笑聲連連。不少賓客也自動進入「工作模式」，起鬨、接話、補刀樣樣來，讓婚禮流程在溫馨與爆笑之間自由切換。有人笑說：「這場婚禮如果全程錄下來，剪一集特別節目完全沒問題。」
不只是熱鬧，更是一場屬於兩人的重要里程碑
在歡樂氣氛之外，這場婚禮也流露出兩人長年相處累積的默契與情感。沒有過多煽情橋段，卻在每一次眼神交流、每一段自然對話中，看見彼此最真實的模樣，也讓不少賓客直言：「這就是他們兩個最像的樣子。」
文定儀式的驚喜彩蛋，藏著另一種浪漫
在婚禮之外，Lulu與陳漢典也為人生的重要傳統儀式留下專屬紀念。兩人透露，於文定儀式中特別選擇由SHIATZY CHEN 夏姿・陳量身訂製的中式結婚禮服，作為承載祝福與情感的重要穿搭選擇，也成為婚禮之外最具意義的驚喜彩蛋。
新娘Lulu身著夏姿紅中式立領削肩造型，以「鳳」為設計主題，透過俐落線條與柔美比例，詮釋當代視角下的東方優雅，並特別搭配中式蓋頭，為文定儀式增添莊重而詩意的層次。新郎陳漢典則以全黑中式訂製正裝呼應，胸前「龍」意象刺繡低調而沉穩。
龍鳳相映的設計語彙，象徵圓滿與和合，也為這對新人在人生重要節點，留下兼具文化深度與情感溫度的紀念畫面。
