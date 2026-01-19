一半台灣人中招！喉嚨小米粒臭到爆 醫揭壞習慣

扁桃腺結石比想像中常見，耳鼻喉科醫師李晏廷指出，約有一半的人可能有此問題，但多數人並不自知。除了喉嚨卡卡、口腔異味，還可能出現肩頸僵硬或心臟瓣膜短暫抽痛等特殊症狀。貼文一出，引發網友熱烈討論，不少人驚呼，「卡在喉嚨的小石頭真的超臭，一顆就能遺臭萬年」。

醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，約有一半的人可能有「扁桃腺結石」，但多數人並不知情，而扁桃腺結石是扁桃腺慢性發炎的一種表現，多與喉嚨壞菌有關，如同小米粒一樣的結石卡在喉嚨深處，常見症狀包括喉嚨卡卡和口腔異味。

李晏廷指出，有些特殊症狀常被忽略，例如肩頸異常僵硬痠痛，以及心臟瓣膜偶爾突然抽痛，如果沒有其他原因可以解釋，這些症狀可能與扁桃腺發炎有關。

李晏廷也提到，文獻顯示亞洲人罹患扁桃腺結石的比例較高，而台灣人尤其常見，原因多半與自行停藥或亂用抗生素有關，導致抗藥性壞菌藏於扁桃腺深處，造成慢性發炎。

至於怎麼治療與預防，臨床研究顯示，口服益生菌Streptococcus salivarius K12可有效減少發炎次數，幫助建立喉嚨「好菌軍團」，降低壞菌產生硫磺顆粒的機會。不過李晏廷提醒，有扁桃腺結石的人應先至耳鼻喉科檢查並接受正規治療，再使用益生菌做後續預防。

貼文引起網友熱烈討論，許多人直呼扁桃腺結石味道極重，「小時候咳出來過，當時不知道是什麼，只覺得又可怕又超臭」，也有人形容「很臭，但還會讓人忍不住想多聞一下」，甚至有人幽默表示「這一顆遺臭萬年」、「隔著螢幕都能聞到味道」。

