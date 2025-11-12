一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險

記者鄭玉如／台北報導

陳哲宏博士（左五）表示，台灣約近半數民眾有酒精不耐症，居全球之冠，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，呼籲民眾盡可能避免飲酒。(圖／馬偕醫大提供)

現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。

馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE）與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動，內容包括聽損基因檢測、酒精不耐症篩檢與衛教、口腔檢查等。

美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心國際主任陳哲宏博士表示，亞洲人的酒精不耐症比例遠高於歐美白種人，包括台灣、日本、韓國、中國與越南等，盛行率甚至高達30%至50%，其中台灣約近半數民眾具有酒精不耐症，居全球之冠。

陳哲宏博士（左三）表示，由於亞洲人先天缺乏能代謝酒精的「乙醛去氫酶」（ALDH2酵素），導致乙醛無法正常分解，容易出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀。（圖／馬偕醫大提供）

這是由於先天缺乏能代謝酒精的「乙醛去氫酶」（ALDH2酵素），導致乙醛無法正常分解。乙醛早已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，長期飲酒的人罹患口腔癌、咽喉癌、食道癌、胃癌、肝癌、大腸直腸癌及女性乳癌的風險顯著增加。

陳哲宏強調，「酒精不耐症是遺傳現象，目前無藥可治，唯有避免飲酒，才能降低健康風險。」根據研究，飲酒者罹患消化道癌的機率比不喝酒者高出5倍，若是酒精不耐症患者且仍經常飲酒，風險更高達50倍；如果合併吸菸及嚼檳榔，罹癌風險可達400倍。

陳哲宏建議，酒精不耐症為遺傳現象，民眾可到醫院進行基因檢測，了解自己是否患此症，及早預防，並呼籲政府應加強推動相關衛教政策，將基因檢測納入癌症篩檢流程，讓民眾及早了解自身風險並調整生活習慣。另外，根據國民健康署資料，酒精使用每年導致台灣至少4,500人死亡，造成巨大的醫療與社會成本。

