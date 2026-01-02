一半台灣人有的「喝酒臉紅」毛病！ 《紐約時報》也注目估5億人突變 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

歲末年終，各種聚餐尾牙，如果你是一喝酒就臉紅的人，千萬要小心！根據國內統計，台灣有接近一半（49%）國人有東亞人特有的遺傳性疾病「酒精不耐症」，無法代謝乙醛，比率全世界第一高，往往「半瓶啤酒就臉紅心跳」，而這樣的話題近日也登上《紐約時報》，以「亞洲臉紅症（Asian glow）」為題，提醒這種現象並非單純的不勝酒力，而是健康風險的大警訊。

《紐約時報》報導中詳細介紹了「亞洲臉紅症」，這一種常見於東亞族群的酒精代謝異常，由於體內缺乏分解酒精代謝物乙醛的關鍵酵素，毒性物質較易在體內累積，導致出現臉部潮紅、心悸、頭暈、頭痛等不適反應。估計全球受影響人口約5億人，占世界人口約8％。

廣告 廣告

台灣酒精不耐症衛教協會創辦人陳哲宏也接受《紐約時報》採訪，強調這類酵素缺乏症在以水稻為主食的地區最為常見，包括：台灣、日本、韓國與中國南部等地；過往基因研究顯示，相關突變甚至可以追溯至約3千年前中國東南部的一次原始變異。

陳哲宏去年5月9日出席國內「無酒日衛教宣導活動」時，也極力倡導「少喝酒、喝酒會致癌」的公共衛生意識。

陳哲宏強調，有酒精不耐症的人，喝半瓶啤酒就會臉紅、心跳加快，甚至最後嘔吐、頭痛，這都是乙醛的毒性，是最危險的致癌物。研究結果顯示，台灣約每10位癌症病患中，就有1人可歸因於飲酒，比例高於歐美國家的平均水平。

陳哲宏警告，國內有不少民眾誤信每天一小杯酒可以助眠、養生的說法，一喝數年，結果擔誤了健康。藝人方文琳就公開自己罹患食道癌的背後，即是誤信每天一小杯高粱可以助眠。

根據國健署建議，女性每日飲酒不宜超過1酒精單位，男性不宜超過2單位（1單位約為啤酒250毫升、紅白酒100毫升或烈酒20至30毫升），孕婦與未成年人則應完全避免飲酒。國健署呼籲，歲末聚餐應營造沒有勸酒壓力的用餐氛圍，以茶水或無酒精飲品替代，既能安心團聚，也能避免長期健康風險。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

婦人參加喪禮「記憶消失2小時」 原來隱形中風！短暫性全面失憶症

老人家作息單調固定、不愛動… 正常老化？小心早期失智症難察覺

【文章轉載請註明出處】