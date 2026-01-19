一半台灣人都中！喉嚨藏「米白顆粒」臭爆 醫示警2症狀：常被忽略

【緯來新聞網】很多人都有過喉嚨卡卡、嘴巴飄出異味的經驗，甚至咳出帶有惡臭的米白色顆粒，這其實是「扁桃腺結石」，屬於扁桃腺慢性發炎的一種表現。對此醫師提醒，大約有一半的人都有這個問題，2個特殊症狀最常被忽略，要特別注意。

許多人有過扁桃腺發炎的經驗。（圖／翻攝自李晏廷醫生 一生守護臉書）

耳鼻喉科醫師李晏廷在臉書粉專說明，扁桃腺結石是扁桃腺慢性發炎的一種表現，與喉嚨的壞菌太多有關係，其實大概有一半的人有扁桃腺結石的問題，只是很多人自己不知道。



扁桃腺造成的症狀，最常見的是喉嚨卡卡和口腔異味，不過最常被忽略的2個特殊症狀，包括肩頸異常的僵硬痠痛、心臟瓣膜幾個月突然抽痛一下，如果沒有其他原因能解釋這些症狀，很可能跟扁桃腺發炎相關。



有文獻顯示，亞洲人有扁桃腺結石的比例更高。李晏廷直言，台灣人又是高中之高，因為台灣人是出了名的吃藥不聽醫囑，特別是抗生素的部分，自行停藥、自行服藥的狀況時有所聞，這些狀況培養出了許多抗藥性的壞菌躲在扁桃腺的深處慢性發炎作祟。



李晏廷指出，Streptococcus salivarius K12是臨床醫學文獻上證實，能夠大福減少扁桃腺發炎次數的口內益生菌，吃3個月有6個月的保護期。當喉嚨的好菌軍團建立，產生硫磺顆粒（扁桃腺結石）的壞菌能作怪的機會就少了。他建議有扁桃腺結石問題困擾的人，先至耳鼻喉科評估，接受正規的醫學治療，治療完用益生菌建立口內防線，減少扁桃腺結石復發。

