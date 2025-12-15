半夜不睡覺？微軟數據揭：網友凌晨狂問AI「1問題」

生活中心／張予柔報導



隨著12月中旬濕冷的天氣來臨，許多民眾選擇窩在溫暖的被窩裡面避寒。不過微軟最新數據顯示，全球有成千上萬的人在深夜其實都在做同一件事，向AI助手聊「人生哲學」問題。研究發現，夜深人靜時，網友們不再只是搜尋資訊，而是把AI當成心靈導師，尋求心靈慰藉。





半夜不睡都在幹嘛？微軟數據揭密：全球網友凌晨狂問AI「1問題」

數據顯示凌晨2至3點「宗教、哲學」提問暴增，AI成為許多人失眠時的深夜陪聊對象。（示意圖／民視新聞資料照）

根據外媒報導，微軟AI研究團隊分析的3,750萬筆對話紀錄，凌晨2點到3點之間，「宗教與哲學」類的問題詢問量明顯飆升。許多人在床上睡不著時，會向AI提出「生命的意義是什麼？」或「上帝存在嗎？」等深層問題。相較之下，白天上班通勤時，使用者問的更多是「旅遊規劃」、「行程安排」等務實資訊，顯示AI正逐漸成為現代人的深夜陪聊夥伴，而不只是工具。

「健康」是使用者最常在手機上向AI查詢的內容，不分時間都穩居榜首。（圖／翻攝畫面）

除了哲學問題外，「健康」也是使用者最常在手機上向Copilot查詢的內容。微軟分析指出，不論時間與星期幾，健康相關問題始終穩居榜首。由於手機貼身隨身，使用者更願意私下詢問減重、運動習慣、身體不適等隱私性問題，把AI視為口袋裡的健康顧問。

分析指出，網友們有明顯的「雙面模式」：平日寫程式、週末全力切換玩家模式放鬆。（示意圖／民視新聞資料照）

此外，分析還揭露了網友們明顯的「雙面生活」模式。週一到週五，使用者以程式設計、專業相關問題為主，但週末這些話題幾乎消失，取而代之的是「遊戲」相關查詢暴增。這顯示許多人在平日努力工作，週末則徹底轉換為「玩家模式」放鬆，生活節奏明顯區分工作和娛樂。





