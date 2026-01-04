半夜也能倒！雙北設「24小時垃圾收集機」網推爆：租屋族、上班族救星

生活中心／記者李育道報導

民眾在街上發現一台「垃圾收集機」標榜24小時可用。（圖／ITrash 智慧無人收集服務臉書）

隨著各縣市推行垃圾集中清運，多數民眾必須依照固定時間外出倒垃圾，若錯過垃圾車就得等到隔天。不過近日有網友在台北街頭，看見一台全身綠色、外型酷似販賣機的設備，靠近一看才發現竟是24小時可使用的「iTrash智慧垃圾收集機」，引發熱烈討論，不少使用過的民眾更大讚「對上班族和租屋族超方便」。

一名女網友在Dcard發文表示，去年底到台北出差時，在路邊發現一台大型綠色機器，原以為是自動販賣機，仔細查看才發現是「垃圾收集機」，且機身標註24小時開放投放、甚至不需使用專用垃圾袋，讓她相當驚訝。她好奇發問：「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？如果半夜可以隨時拿去丟，感覺很方便，因為等垃圾車很常錯過。」

iTrash智慧瓶罐回收機，社宅居民只需刷悠遊卡投遞寶特瓶或鐵鋁罐，就能完成即時回收並累積減碳數據及儲值回饋。（圖／新北住都中心官網）

貼文曝光後，吸引不少租屋族與在地網友分享使用經驗，留言表示「在外租房都用這台，半夜倒垃圾超方便」、「不用等垃圾車真的很爽」、「上班族的一大福音，下班不用再追垃圾車」、「希望之後可以廣設」。也有人分享實際感想指出，瓶罐收集機「有時候容易滿或維修」，但仍認為整體便利性高。

目前系統分為「智慧垃圾收集機」與「智慧瓶罐收集機」兩類。垃圾收集機採感應秤重計費、以電子票證扣款，每0.5公斤收費11元（0.2公斤以下單次5元）。（圖／ITrash 智慧無人收集服務臉書）

根據iTrash 官方資訊，目前系統分為「智慧垃圾收集機」與「智慧瓶罐收集機」兩類。垃圾收集機採感應秤重計費、以電子票證扣款，每0.5公斤收費11元（0.2公斤以下單次5元），單台容量約220至300公斤，並採5至10度低溫儲存以降低異味及抑菌；瓶罐收集機則提供寶特瓶、鐵鋁罐分類回收，累積一定數量可回饋加值至悠遊卡，鼓勵民眾落實資源回收。

目前智慧垃圾收集機主要設置於雙北地區，台北市以內湖區為示範區，新北市則以青年社宅與社區據點為主。（圖／ITrash 智慧無人收集服務臉書）

目前智慧垃圾收集機主要設置於雙北地區，其中台北市以內湖區為示範區，包括湖興公園、瑞陽公園、東湖周邊及捷運西湖站周邊皆有設點；士林天母、松山三民家樂福、中山敬業一路亦設有站點。新北市則以青年社宅與社區據點為主，部分地區同步配置瓶罐回收機，提供24小時彈性使用。

對許多無法配合垃圾車時間的民眾而言，智慧垃圾收集機被視為更具彈性的替代選擇。不過也有網友提醒，部分站點偶爾會出現「滿倉」或維修狀態，建議使用前可先查看機台資訊或App狀態，以免撲空。

