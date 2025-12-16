半夜偷排廢泥漿廢水！黑心砂石場遭起訴 沒收12億不法所得

桃園市蘆竹區某砂石場涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。 圖：桃園地檢署提供（資料照）

[Newtalk新聞] 桃園市蘆竹區某砂石場僅領有廢水貯留許可，卻涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水，桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案，全案今日由桃園地檢署偵查終結，將該砂石場劉姓負責人等24人違反廢棄物清理法、水污染防治法起訴，並請法院從重量刑。

桃園環保局指出，砂石場劉姓負責人等人自2020年10月起，長期將公司土石加工過程產生之含有重金屬等有害健康物質的廢汙水，以及向另家砂石運輸業者非法收受的高含水率廢泥漿，透過私設的暗管，繞流排放至廠外溝渠，並順著灌溉渠道一路排入海洋。

桃園環保局表示，專案小組共查扣該砂石場機具、18輛車、砂石運輸業者曳引車13輛，以及金融帳戶存款共計5443萬餘元。稽查過程中持續投入大量人力物力，與檢、警、調、環等跨域專業單位緊密合作。

桃園地檢署於今日依違反廢棄物清理法、水污染防治法起訴場劉姓負責人等24人，並請求法院從重量刑，同時聲請沒收高達12億餘元不法所得。呼籲民眾見有不法環保犯罪，請踴躍檢舉。

