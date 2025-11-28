半夜吃碗粿店遇仇家 男慘遭剃光頭髮眉毛

許男糾眾凌虐被害人，逃亡9年才落網判刑。資料照片

蘇姓男子深夜前往高雄一家碗粿店吃消夜，卻遭指控他性侵的女子親友許男等人強行押走軟禁於民宅內，不僅遭球棒、電擊棒毆打，還被逼迫現場脫衣自慰，凌虐長達2小時後蘇男簽下5萬元和解書才獲釋。案發後警方循線逮人，但主嫌許男潛逃九年才通緝到案，高雄地院審理後依妨害自由罪判許男6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，2015年11月某日深夜，許姓男子駕車載著張姓少女、林姓男子及郭姓男子等人至高樹區一間碗粿店吃消夜，恰巧遇到蘇姓男子也在店內用餐。因張姓少女指控蘇男先前曾對她強制性交，許男等人聽了氣憤難耐，決定給蘇男一個教訓。

一行人用餐完畢後，許男開車逆向停在店門口等候，蘇男走出店外時，林男搖下車窗質問他是否曾性侵張女，但蘇男否認，林男、許男及郭男隨即下車，要求蘇男跟隨他們至鳳仁路的一處房屋談判。蘇男拒絕後，林男又拿出球棒作勢毆打，許男則向蘇男恫嚇：「知道你的住處，如果敢跑就去住處找你」。蘇男心生畏懼，只好騎機車跟隨許男的車輛前往指定地點。

蘇男抵達指定地點後被帶進屋內小隔間，隨後鐵門被拉下，林男率先出手毆打蘇男，其後更有多名不詳人士加入，以椅子、木棒、球棒及電擊棒等器械圍毆，林男甚至以電擊棒電擊蘇男私處。

接著在場人士喝令蘇男脫去衣物逼迫他自慰，過程中蘇男仍不斷遭毆打，還被光頭髮及眉毛。長達兩小時的凌虐後，許男等人要求蘇男簽下和解書賠償5萬元，才讓他離開。

翌日蘇男前往醫院驗傷，並向警方報案，多名共犯被逮捕移送，但許男卻逃亡9年，直到今年才通緝到案，被依妨害自由罪判刑6月，得以18萬元易科罰金。全案仍可上訴。



