半夜吵鬧被綁輪椅上…上海養老院6旬翁擅自燒繩殞命

大陸上海一名60歲老翁因半夜吵鬧，被養老院護理員綁在輪椅上，不料他用打火機點燃束縛繩試圖脫困，意外引發火災導致自己葬身火海。法院審理後認定養老院須承擔30%責任，扣除已墊付費用後仍需賠償35萬餘元人民幣（約159萬元新台幣），二審維持原判。

據《上海廣播電視台》「案件聚焦」報導，這起悲劇發生在今年2月12日凌晨。老劉因行動不便住在養老院六樓，當晚2點多在房間大吼大叫堅持要起床。護理員孫某忙於照顧其他住民，勸說無效後只好在凌晨3點幫他穿衣推到大廳，並用尼龍繩從腋下穿過綁在輪椅靠背，防止他摔倒。

然而短短5、6分鐘後，老劉竟自行操控輪椅搭電梯下到一樓大廳。凌晨3點25分，他從口袋掏出打火機點燃腰腹部的固定繩，繩子遇火即燃並引燃右側輪胎。老劉試圖滅火，將輪椅移到大門外用墊子拍打，但火勢越來越大。

3點36分火焰燒到老劉身上，他從輪椅滑落。整個過程沒有養老院工作人員在場，直到凌晨4點17分警車趕到時老劉已經身亡。據了解，老劉持有4級殘疾證且左腿跛腳，去年12月才因在院內摔跤導致頭部外傷、5根肋骨骨折及1根鎖骨骨折剛康復。

老劉兄弟將養老院告上法庭，索賠死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等共198萬餘元人民幣（約898.5萬元新台幣），另要求5萬元人民幣（約23萬元新台幣）律師費。家屬指控養老院全程違規操作，使用易燃尼龍繩代替規範束縛帶成為「奪命繩」，且在凌晨3點將行動不便老人獨自留在護理區，既無人看管也未發現老人自行下樓。

法院查明，事發前一晚老劉還在走廊抽菸，護理員勸阻時他甚至態度兇惡。老人能取得打火機並獨自操控輪椅下樓，顯示具備一定行動和判斷能力。一審法院認為，老劉作為完全民事行為能力人應預見點火燒繩的危險性，須承擔主要責任。

不過法院也認定養老院確有過錯，明知老劉有吸菸習慣且剛因骨折出院，卻僅用固定繩約束並放任其脫離看管範圍。最終判決養老院承擔30%賠償責任，需賠償各項損失60多萬元人民幣（約272萬元新台幣），扣除已墊付費用後還需賠償35萬多元人民幣。

家屬不服提起上訴，堅持認為養老院多重過錯才是死亡直接原因。但二審法院駁回上訴維持原判，認為養老院看管疏忽與老劉自主點火行為相比，對損害後果的因果關聯程度較低。

