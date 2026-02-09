半夜咳到坐起喘氣！他抽血才知「嗜酸性白血球」失控了

45歲余先生長期規律使用氣喘吸入型藥物，症狀卻始終控制不佳，近幾個月常在半夜咳到必須坐起來喘氣。回診時醫師安排抽血檢查，發現其嗜酸性白血球數值明顯偏高，才知道是體內免疫系統失衡的警訊。

嚴重氣喘不只影響呼吸！亞東醫院舉辦系列講座，帶大家認識嗜酸性白血球與免疫失衡的關鍵。（圖／亞東醫院）

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，嗜酸性白血球是白血球的一種，原本負責對抗寄生蟲並調節發炎反應。正常情況下在血液中的比例不高，但若數量太多時，會隨著血液侵襲肺部、心臟及腸胃，導致體內陷入慢性發炎。

許多民眾只注意抽血報告上的紅字，卻忽視為一般過敏，不知道嗜酸性白血球過高，可能與氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，甚至某些自體免疫疾病有關。

廣告 廣告

胸腔內科醫師王恭仰解釋，部分患者屬於嗜酸性嚴重氣喘，其氣道因長期處於高強度發炎狀態，導致支氣管管壁增厚、分泌物大幅增加，空氣流量嚴重受阻。

胸腔內科主任鄭世隆醫師指出，嗜酸性白血球過高恐導致慢性發炎，與氣喘及過敏等疾病相關，若數值持續升高應進一步檢查。（圖／亞東醫院）

這類患者的支氣管猶如被厚實的牆壁包圍，內部塞滿黏稠分泌物，呼吸時彷彿隔著細吸管在吸氣。嗜酸性白血球一般正常值多在350以下，若超過500，往往與氣喘反覆惡化高度相關。

胸腔內科醫師王秉槐說明，嗜酸性白血球數值過高，影響的不只是呼吸道，更可能引發罕見併發症EGPA。當這些白血球失控並開始攻擊微細血管，就可能造成器官供血不足，進而影響心臟、腎臟、神經等重要功能。若患者在氣喘發作之餘，同時出現長期鼻竇炎、手腳麻木，或皮膚冒出不明紅疹，這極可能是血管受損的徵兆，務必立即就醫。

延伸閱讀

金雞報喜！台中、高雄彩券行「雞」元素助刮出百萬大獎

陳怡君詐助理費一審判7年10月 檢方提上訴：量刑過輕

退休警消討退休金喊「不要欠錢欠過年」 行政院：若無違憲將補齊