半夜咳醒、噴藥也沒用？醫：嗜酸性白血球過高 恐讓氣喘走向「嚴重型」

氣喘噴藥卻仍反覆發作，可能不是藥不夠，而是體內嗜酸性白血球過度活化，導致氣道長期發炎、狹窄，讓呼吸彷彿「隔著吸管」。（圖片來源／freepik）

不少人以為氣喘只是「呼吸不順的小毛病」，噴藥控制就好，但臨床上卻發現，部分患者即使規律用藥，症狀仍反覆惡化，背後往往隱藏著更深層的免疫發炎問題，其中關鍵指標之一，正是「嗜酸性白血球」。

45歲的余先生就是典型案例。他罹患氣喘多年，長期規律使用吸入型藥物，卻始終無法穩定控制。近幾個月來，夜間咳嗽與喘鳴明顯加劇，常常半夜被咳醒，必須坐起來才能呼吸，睡眠品質與生活大受影響。

更令人困擾的是，除了氣喘反覆發作，余先生陸續出現手腳發麻、長期鼻塞，甚至皮膚不明原因出現紅疹。原以為只是過敏體質，但回診時，他將這些看似零散的不適一一告訴醫師，經進一步抽血檢查後才發現，體內「嗜酸性白血球（Eosinophil，簡稱 EOS）」數值明顯偏高，所有症狀其實指向同一個問題—免疫系統失衡。

嗜酸性白血球是什麼？原本是防禦戰士，失控卻成慢性發炎元兇

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，嗜酸性白血球是白血球的一種，正常情況下主要負責對抗寄生蟲、調節免疫與發炎反應，在血液中的比例並不高。

然而，鄭世隆表示，當嗜酸性白血球「過度活化」或數量異常升高時，便可能隨著血液流竄全身，侵襲肺部、心臟、腸胃道甚至神經系統，引發長期且難以察覺的慢性發炎。

「很多民眾只看到抽血報告上的紅字，直覺以為是一般過敏，卻忽略背後可能是氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎，甚至某些自體免疫疾病的警訊。」鄭世隆提醒，若嗜酸性白血球數值持續偏高，應進一步釐清原因，而非僅靠症狀治療。

呼吸像「隔著吸管」？可能是嗜酸性嚴重氣喘作祟

臨床上，不少患者和余先生一樣「藥照吸、喘照來」，常誤以為只是藥量不夠，實際上關鍵在於氣喘類型不同。

亞東醫院胸腔內科主治醫師王恭仰指出，部分患者屬於「嗜酸性嚴重氣喘」，其氣道長期處於高強度發炎狀態，導致支氣管管壁增厚、黏稠分泌物大量堆積，空氣流通嚴重受阻。

「這類患者的氣管，就像被厚牆包圍，裡面還塞滿分泌物，呼吸時彷彿隔著一根細吸管在吸氣。」王恭仰形容，當氣道結構因長期發炎而產生不可逆的變形，即使規律使用傳統吸入型藥物，控制效果仍有限，症狀特別容易在夜間或溫差變化時惡化。

此時，「嗜酸性白血球數值」便成為重要線索。一般正常值多在350以下，若長期超過500，往往與氣喘反覆惡化高度相關。透過定期追蹤EOS數值，醫師才能判斷是否需要調整治療策略，導入更精準的治療方式。

醫師提醒，氣喘若合併長期鼻塞、手腳麻木或皮膚紅疹，恐與嗜酸性白血球失控、甚至罕見血管炎有關，應及早抽血檢查評估。（圖片來源／freepik）

手麻、鼻塞、皮疹別輕忽！小心罕見血管炎悄悄上身

嗜酸性白血球失控，影響的不只呼吸道，嚴重時甚至可能引發罕見但致命的併發症—EGPA（嗜酸性肉芽腫性多血管炎）。

亞東醫院胸腔內科主治醫師王秉槐說明，當嗜酸性白血球開始攻擊全身微小血管，會造成血管發炎、阻塞，導致器官供血不足，進一步傷害心臟、腎臟、周邊神經等重要器官。

「若氣喘患者同時出現長期鼻竇炎、手腳如觸電般的麻木感，或皮膚反覆出現不明紅疹，都可能是血管受損的警訊，應儘速就醫評估。」王秉槐強調，EGPA若能在早期發現並介入治療，大多可有效控制病程，延誤診斷則可能造成不可逆的器官損傷。

近期氣溫忽冷忽熱，氣喘急性發作患者明顯增加。亞東醫院副院長彭渝森呼籲，天氣變化大是氣喘好發期，若民眾長期氣喘控制不佳，且合併慢性鼻竇炎、皮膚癢疹，或不明原因的器官發炎症狀，應主動與醫師討論是否進行抽血檢測。

「透過精準醫療與適合的生物製劑治療，不僅能有效調控嗜酸性白血球數值，也有助於穩定氣喘、降低全身性併發症風險，讓患者真正重拾順暢呼吸與生活品質。」

