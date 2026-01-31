半夜嗡嗡響不停！冬天連殺9隻蚊子...專家曝驅蚊妙招

生活中心／吳宜庭報導



雖然正值冬季，半夜卻時常被蚊子嗡嗡聲打擾，讓一網友忍不住在社群平台發文抱怨「現在是一月，請蚊子認清自己該出現的季節」。貼文一出，立刻引起廣大迴響，許多網友紛紛分享自己類似的經驗，更有環境清潔業者現身為大家提供解決方法。





半夜又被蚊子吵醒！冬天連殺9隻還殺不完...專家教驅蚊「3攻略」

清潔業者提醒，冬季蚊子多源自管線及積水孳生，應保持環境乾燥、清理積水與管線，才能有效防蚊。（示意圖非關此新聞／翻攝自Pexels）

貼文曝光後，不少同樣被蚊子折磨的網友留言，「已經連續三天半夜爬起來跟蚊子奮戰的我」、「然後每次都關燈了才在那邊嗡，氣死」、「一年四季沒有間斷都有蚊子，我冷到靠北他們怎麼活下來的」、「前幾天一晚打9隻過，到底哪來這麼多蚊子」。對此，環境清潔業者表示，冬天出現的蚊子多為「地下家蚊」，通常在汙水管線、化糞池或積水管道孳生，再經管線或縫隙飛入室內。防蚊專家提醒，要有效減少蚊蟲困擾，單靠電蚊拍或燈光誘捕並不夠，重點在於清除蚊子的繁殖環境，包括定期清理積水容器、花盆托盤、桶子、水槽及排水溝，保持排水暢通、修補漏水管線，並清除堆積垃圾與濕衣物，避免蚊子有孳生條件。

專家提醒，可透過紗窗、防蚊植物及保持環境乾燥杜絕積水來防蚊，保障睡眠品質。（示意圖非關此新聞／翻攝自Pexels）

此外，專家指出，隨著氣候異常與冬季氣溫上升，民眾應加強居家防蚊措施，以避免影響睡眠品質，並可從以下三方面著手：

一、在窗門加裝紗窗，阻隔蚊子飛入室內。

二、種植具驅蚊效果的植物，如薰衣草、薄荷、迷迭香、檸檬草、天竺葵等，作為輔助防護。

三、維持環境乾燥、杜絕積水，從源頭破壞蚊子的孳生環境，達到長期防蚊效果。





