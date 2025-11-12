半夜墓碑旁談戀愛 陳隨意掏1萬2娶謝宜君

記者王丹荷／綜合報導

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持，許效舜、黃豪平擔任評審的《Talk Talk秀台語》第2季，本週五（14日）邀請來自法國、臺語輪轉的「臺灣女婿」吉雷米擔任評審；結婚3年的演員余思達談起人生後悔的事就是結婚，讓眾人震驚不已。

自《大學生了沒》出道的演員余思達，在本週主題「踏入去窞落去拔袂起」直言自己這一生最錯誤的決定，就是結婚，大肆抱怨3年老婆牟韻潔，「都說要顧好男人就是要顧好他的胃，這一點我老婆做得很好，但她是顧人怨的顧！」

他說，老婆買菜、料理都很認真，但煮出來的菜也是認真的難吃，「我從一開始的怕，到現在已經開始期待，想知道她今天能夠煮到多難吃。當然，她從來沒有讓我失望過」，惹得眾人大笑。而他為了不要回家吃飯，使出悲情牌的拜託評審們讓他過關。

「總鋪師歌王」陳隨意分享過去跟老婆謝宜君在設有墓碑的公園談戀愛，為了不再「一邊是墓碑一邊是女友」，當年22歲的他不顧身上僅有1萬2現金身家，仍堅持與謝宜君結婚共組家庭，「我為了展現家庭地位，咬牙辦了北海道3天2夜的蜜月旅行」，引起眾人好奇心時，他笑說「北海道」是指金山、萬里、淡水這條「北部海岸道路」，很多好朋友特別熱鬧！

上集評審視網膜一登場就給所有參賽者下馬威，直言自己給分嚴苛；果然，他的高標準讓節目進行到尾聲，仍只有謝金晶1位選手過關，讓評審長許效舜緊張地提醒他，未料他一開口就把視網膜叫成「青光眼」，他接著替選手們說話，「照你這樣，下集我跟黃豪平都要上場了。」該片段在網路上引起討論，稱讚許效舜一開口就是笑點，也認為2人不同的評審標準剛好為節目取得平衡。

許效舜（左起）、Sandy、吉雷米、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語》帶來精采逗趣的演出。（公視台語台提供）

陳隨意分享為了不再半夜墓碑旁談戀愛，掏1萬2身家娶謝宜君（公視台語台提供）