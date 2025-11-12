半夜巡鐵軌找逃脫寵物貓 北市動保處：若尋獲擬對飼主開罰

有民眾日前至台鐵松山站準備搭車時，攜帶的寵物貓咪從籠中逃出，並跑進軌道區躲藏。事後貓咪的蕭姓前飼主在社群媒體上發文批評台鐵，還找來國民黨立委徐巧芯、議員詹為元與民眾黨立委黃珊珊服務處主任等人出面協調，引發討論。蕭姓前飼主表示，貓咪晶片登記的飼主資料仍是他，因現任飼主態度消極才會出面交涉。

台北市動物保護處11日對此發布新聞稿指出，全案是在10月27日接獲民眾通報，稱有一隻已高齡15歲的家貓逃逸至松山車站軌道區，隨即啟動救援機制，並與台鐵密切合作，至今已出動11人次、4度前往現場救援，但仍未成功捕獲。

廣告 廣告

台北市動保處代理隊長陳瑞濱表示，須等成功尋獲貓咪確認受傷情形或是發現屍體後，才能依違反《動物保護法》中導致寵物受傷或死亡規定開罰飼主；但如果一直找不到貓咪，就只能以「遺失物」處理。

動保處聲明中也還原事發經過，10月27日當天，貓咪現任飼主以寵物籠攜帶貓咪準備從松山車站搭乘火車時，並未依照台鐵規定固定好寵物籠，且搭乘手扶梯時是將籠子放置於地面未用手提，導致寵物籠因沒有放穩而沿著手扶梯向下滾落，貓咪受到驚嚇後逃出誤入軌道區。飼主則在通報台鐵後，隨即趕搭火車離去。

針對外界討論台鐵員工有「半夜加班找貓」狀況，動保處回應，11月5、6兩日曾在台鐵人員帶領下，利用凌晨1至4時夜間軌道斷電維護時段，以徒步方式在台北、松山與南港等3站間進行搜索，除出動熱像儀之外，沿途並放置18具誘捕籠，但至今仍未尋獲。

至於搜尋行動會持續到什麼時候，陳瑞濱表示，會以台鐵與前任飼主溝通的結果為準，動保處會全力協助。



