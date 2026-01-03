半夜巨響嚇壞鄰居 埤頭酒後口角鳴槍 27歲男子5萬元交保

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】酒後發脾氣竟拿槍！彰化縣埤頭鄉昨（2）日晚驚傳槍響，顏姓男子疑酒後與友人發生口角，憤而對空鳴槍恐嚇，所幸現場並無人受傷，警方接獲報案，循線逮捕鳴槍男子，並查獲涉案手槍1把，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌移送偵辦，今（3）日，彰化地檢署複訊後諭知5萬元交保。

埤頭鄉傳出一起槍響，一名顏姓男子疑酒後與友人發生口角，情緒失控對空鳴槍，北斗警分局線逮捕鳴槍男子。（記者陳雅芳攝）

警方接獲民眾報案後，立即派員前往封鎖現場，並展開調查。據了解，27歲的顏姓男子當晚與友人相約聚餐飲酒，現場約有8至9人。警方調查指出，顏男疑因酒後言語不合，與友人發生口角並出現拉扯情形。情緒激動下，他竟從衣物中掏出手槍，朝空中連開數槍示威。

目擊者表示，當時顏男臉色慍怒，手持槍械的瞬間，現場氣氛瞬間緊張，其他人趕忙勸阻他，避免事態擴大。所幸槍響並未造成任何人受傷，但震耳的聲響仍令附近居民心驚，「以為有人半夜放爆竹，孩子被嚇哭了。」

警方到場後，在現場發現2枚彈殼，隨即循線將顏男帶回偵訊，並查扣涉案手槍1把。警方指出，顏男平時並無合法持槍紀錄，其酒後隨意鳴槍行為，已嚴重影響社區安寧，屬高度危險行為。

全案依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》及恐嚇罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。檢察官今（3）日複訊後，諭知顏男以5萬元交保候傳，槍枝也已送鑑定，並持續追查來源，以釐清是否另有不法情事。